ИТОГИ: Министерские портфели расхватали ещё не все, а с помощниками главы Мурманска всё уже ясно

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Губернатор Мурманской области представил новую структуру правительства. В Совете депутатов города Мурманска определились с заместителями главы и озвучили планы по изменению стоимости проезда в общественном транспорте.

Сегодня в наше студии мы побеседуем с директором медицинского центра «Губернский лекарь» Олегом Игнатовым и узнаем, как за последние 18 лет у северян изменилось отношение частным клиникам. Ждём к себе в гости и Александра Чапенко, доктора исторических наук, доцента МАГУ, чтобы вмести подвести итоги празднования 75-летия Петсамо-Киркенесской операции, узнаем, удалось ли повысить градус патриотизма среди молодёжи.

Кто же из министров старой команды продолжит работу в правительстве перемен, а кого мы скоро забудем?

Должность вице- губернатора получает Дмитрий Филиппов, который ранее занимал пост министра промышленности. В число заместителей губернатора вошла и Елена Дягилева, региональный министр финансов. Аппарат правительства области возглавила Надежда Аксенова.

Появились и новые министерства: физкультуры и спорта, Министерство по информационной политике, которое возглавила Александра Кондаурова; Министерство градостроительства и благоустройства, которое возглавила Ольга Вовк. Должность министра культуры получил Евгений Гоман; министра экономического развития - Татьяна Русскова; министра по внутренней политике - Михаил Павлов; министра юстиции - Ксения Зинатуллина, а Министерство энергетики и ЖКХ возглавил Дмитрий Латышев.

Всего в нашем регионе теперь функционируют 26 органов исполнительной власти. Семь имён, в том числе нового министра по образованию, пока не назвали. По словам губернатора, увеличения расходов на содержание аппарата не будет, каждому назначенному чиновнику предстоит пройти шестимесячный испытательный срок.

На третьем в этом политическом сезоне заседании городского Совета депутатов города Мурманска народные избранники выбрали помощников для главы. Одного из них – Тамару Прямикову утвердили в должности зама ещё две недели назад. На два вакантных места в этот раз были выдвинуты по одному кандидату - Игорь Морарь и Михаил Белошеев.

На этом же заседании утвердили и состав комиссии по выборам сити-менеджера Мурманска. В неё вошли Андрей Сысоев, депутат Мурманской областной Думы Герман Иванов, председатель контрольно-счётной палаты города Мурманска Татьяна Новикова, Тамара Прямикова, а так же депутат и главный редактор газеты «Вечерний Мурманск» Виктор Хабаров.