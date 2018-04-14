ИТОГИ: Мистические слухи в Мурманске, судья сжалился над Бабенко и ракета «Регион-51» улетела в небо в День космонавтики

Здравствуйте! Время подводить итоги на «Арктик-ТВ», в студии Александра Ретунская. В Мурманске установилась плюсовая температура – северяне обсуждают события, связанные с неожиданными падениями сосулек и значительными колебаниями курса рубля, а эксперты нас успокаивают, что не надо паниковать, снег растает, национальная валюта вернёт утраченные позиции и жизнь наладится.

А вот беспокойство горожан по поводу кружащих над городом военных вертолётов оказалась беспочвенным. Все под контролем. В Мурманск прибыли бойцы Росгвардии под руководством генерала Виктора Золотова. Ребятки из спецназа «Витязь», СОБР «Рысь», СОБР «Терек» из Чеченской Республики, морские и авиационные части сообща отрабатывали свои навыки по борьбе с террористами во время широкомасштабных арктических учений.

Условные преступники, захватившие ледокол, были обезврежены. Подразделения Росгвардии провели учения на воде, в воздухе и на суше.

Зрелищные и масштабные учения по защите объектов «Атомфлота» продемонстрировали подразделения Росгвардии. Согласно замыслу, в их управление по Мурманской области поступил сигнал о захвате преступниками ледокола «Советский Союз». Войска национальной гвардии, чтобы обезвредить группу террористов, начинают проводить слаженную спецоперацию. В то время, пока с террористами ведутся переговоры, военнослужащие начинают штурмовать захваченный объект с воды, воздуха и с суши.

Освобожденных заложников ожидают кареты скорой помощи, пострадавшим на месте оказывается медицинская помощь. Слаженную работу по пресечению деятельности террористической группы высоко оценил генерал армии и главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Золотов.

- Основная задача этих учений, которые мы сейчас проводим, это обеспечение совместных действий вместе с правоохранительными структурами, - комментирует Виктор Золотов, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии - главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерал армии. - Мы находим алгоритм взаимодействия при возникновении подобных задач.

На этом этапе учений Росгвардия показала готовность к любому развитию событий, так как у неё в распоряжении имеются все необходимые системы охраны и разведки, способные обеспечить надёжную защиту охраняемых объектов.

- Мы считаем, что наше взаимодействие сегодня находится на достаточно высоком уровне, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - За многие годы, благодаря бдительности караулов и войсковых нарядов, не допущено фактов проникновения нарушителей на охраняемые войсками объекты. Военнослужащие ежегодно задерживают тысячи нарушителей, предотвращают аварии, пожары и хищения.

Главнокомандующий войсками Национальной гвардии поблагодарил личный состав за высокий профессиональный уровень, а наиболее отличившиеся военнослужащие и сотрудники были награждены.

Главная интрига недели, а был ли у нас Рамзан Кадыров? Пользователи соцсетей заявили, что видели человека похожего на президента Чеченской Республики в одном из местных отелей во время завтрака. Но в отделе бронирования одной из лучших гостиниц города заявили, что такого постояльца у них нет и не было. В Мурманском аэропорту тоже отрицают, что среди пассажиров был президент Чечни. Между тем, слухи о том, что Кадыров прилетел вместе с росгвардейцами, продолжали распространяться во Всемирной паутине, обрастать подробностями, например, из Мурманска он отправился прямиком на землю Франца Иосифа… Точку в этом споре решил поставить Кадыров. Намедни в своем аккаунте он написал следующее: «СМИ Мурманска сегодня дали информацию, что меня видели в их городе. Меня не было в Мурманске. Я нахожусь в своей родной республике, - ответил в среду вечером президент Чеченской Республики. - Умер мой двоюродный брат. Да будет доволен им Всевышний Аллах. Сегодня я был на похоронах брата».

И о других мистификациях уходящей недели. На недавней пресс-конференции генеральный директор «Электротранспорта» заявил, что информационное агентство «СеверПост» разместило некорректную информацию о работе предприятия. Опубликованные материалы, по словам Сергея Коробкова,

Генеральный директор АО «Электротранспорт» провёл пресс-конференцию, на которой обвинил информационное агентство «СеверПост» в клевете и необоснованных нападках в сторону перевозчика. Всему виной недавно опубликованные во Всемирной паутине статьи, которые, по словам Сергея Коробкова, основаны на лжи. Свою позицию руководитель «Электротранспорта со всеми доказательствами и цифрами обосновал журналистам.

Крупнейшим, но не единственным перевозчиком в Мурманске и области по-прежнему остаётся АО «Электротранспорт». Коллектив выполняет одну из самых социально важных задач в городе – ежедневно помогает горожанам добираться до намеченного места. Предприятие много лет справляется с поставленными задачами, хоть и не без трудностей.

- Загруженность дорог, резкое увеличение личного автотранспорта, работа автобусов малой вместимости и маршруток (без расписания зачастую, просто по беспределу) - из-за этого наше предприятие испытывает большие трудности, - говорит Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Это выражается в основном в вопросах требующих больших финансовых затрат, в обновлении подвижного состава, низкой заработной платы работающих, решение социальных проблем коллектива.

Недавно в медиа-пространстве появилась информация, которую генеральный директор предприятия Сергей Коробков назвал искаженной и неточной, прибавив ко всему, что она не только вводит в заблуждение жителей города, но и вызывает напряженность среди сотрудников.

Недавнее происшествие с автобусом, у которого оторвалось колесо на подъезде к остановке, вызвало целую волну звонков и нападок в адрес АО «Электротранспорт». Руководство города и области взволновала неполная информация. На одном из региональных интернет-ресурсов журналисты указали, что автобус «мурманский», но название компании перевозчика и номер рейса назвать «забыли». «Никаких подвижек, чтобы пояснить, что это за автобус, чьи были пассажиры», - возмущается Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт».

Больше всего руководство и коллектив предприятия обескуражила недавняя статья «Прожорливый троллейбус». Публикация содержит информацию о региональных и федеральных субсидиях за последние три года.

- Цель статьи непонятна, многие цифры не соответствуют действительности. Просто какой-то злой клубок отдельных цифр, - говорит Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт». - Хочу показать и рассказать о том, как мы реально работаем: общее количество перевезённых пассажиров с 2015 по 2017 год - от 47 миллионов 989 тысяч до 44 млн 762 тысячи. Это цифра большая. В их числе обучающиеся, которые пользуются специальным проездным билетом. В 2017 году было перевезено почти 6,5 миллиона студентов и школьников. Этой группе населения было продано 115 тысяч проездных билетов по заниженной цене. Путём нехитрых вычислений, с учётом стоимости проезда в 28 рублей и разницы с ценой проездного за 700 рублей, то в общем счёте студенты и семьи школьников в прошлом году сэкономили 98,5 миллиона рублей.

Это та политика, которую сейчас проводит государство. Различными способами увеличить рождаемость, оказывать помощь этим семьям. В нашей области это делается. Есть закон, в городе это делается, мы его реализуем. 98 миллионов рублей сэкономили эти семьи. Так какой «прожорливый троллейбус»? Все эти деньги до копейки ушли сегодня этим семьям через эти льготы.

А вот пенсионеры и льготники, которые пользуются единым социальным проездным билетом, в 2017 году сэкономили на проезде 140275 тысяч рублей. Но в статье об этом ни слова. Зато упоминания про сотню новеньких троллейбусов и автобусов, полученных в 2014 году, есть.

Как пояснил генеральный директор предприятия Сергей Коробков, лизинговый договор был заключён только на 37 автобусов марки МАЗ.

Информационное агентство затронуло и тему троллейбуса № 10, посчитав, что перевозчик точно закроет этот маршрут. Но тема была выставлена пассажирам на обсуждение, которые решили, что троллейбус всё же им необходим.

После выхода в эфир этого сюжета, на сайте телеканала «Арктик-ТВ» появились нелестные комментарии, якобы от работников троллейбусного депо.

Но на этом информационная война не закончилась. В пятницу появилась новая порция материалов, на этот раз повествующих о том, что в мурманских троллейбусах ездить опасно. Нам сообщают, что при экстренном торможении пассажиры рискуют разбиться. Резонный вопрос, а где безопасно? В маршрутках, на такси?

Как выясняется, даже прививка не панацея от болезни. В Интернете продолжают обсуждать смерть 15-летней школьницы, в крови которой был обнаружен вирус гриппа. Кот виноват, что делать?

Найти ответы на эти вопросы нам поможет гость программы Айна Литвинова, консультант Министерства здравоохранения Мурманской области.

На этой неделе суд изменил меру пресечения для экс-заместителя губернатора Мурманской области Игоря Бабенко. Мера пресечения для бывшего замгубернатора Игоря Бабенко, обвиняемого по нашумевшему делу о растрате государственных средств, изменена с содержания под стражей на домашний арест. Такое решение принял Октябрьский районный суд Мурманска.

Содержание под стражей бывшему заместителю губернатора Мурманской области заменили на домашний арест сроком на шесть суток. Теперь Игорь Бабенко может даже погулять по улицам Мурманска, но наслаждаться такой свободой можно только по утверждённому графику. Юридически эта мера пресечения приравнивается к нахождению в СИЗО.

С письменного разрешения контролирующих органов экс-чиновник теперь может посещать поликлинику. А вот общаться с кем-либо, кроме близких родственников, обвиняемому запрещено. По словам адвоката Игоря Бабенко Алексея Токарева, ходатайство следствия в отношении изменения меры пресечения обоснована сразу несколькими факторами.

- Следствие самостоятельно принимает решения, какая мера пресечения необходима для того или иного подозреваемого, - комментирует Алексей Токарев, адвокат. - Данное решение является логичным.

Напомним, бывший заместитель главы региона обвиняется в растрате бюджетных денег, следствие по делу продолжается.

Пока автомобилисты обсуждают тему роста стоимости бензина, который достиг исторического максимума и, возможно, к лету цена топлива ещё подрастёт, в Мурманске объявились воришки, которые заправлялись на АЗС до полного бака и уезжали не расплатившись.

В Мурманске полицейские установили группу лиц, подозреваемых в краже топлива с АЗС. Молодые люди заправляли бак автомобиля, с которого заведомо были сняты регистрационные знаки и уезжали не расплатившись.

После просмотра видеозаписей с камер наблюдения полицейскими было установлено, что хищения совершают трое молодых людей на автомобиле «Форд Мондео» белого цвета. А нашёл подозреваемых и доставил их в отделение один из участковых Первомайского округа.

Вероятные нарушители закона признались в содеянном. Как выяснилось, они похитили более 230 литров топлива. И скорее всего, административным наказанием любителям бесплатных заправок отделаться не получится, им грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

- Их действия после задержания были квалифицированы как хищение чужого имущества совершенное группой лиц по предварительному сговору, - комментирует Андрей Кудинов, начальник ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД России по г. Мурманску. - В настоящее время возбуждено уголовное дело е по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Хищение совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Рубль пережил «чёрные понедельник и вторник». Продавцы бытовой техники наверняка ждут повторения 2014 года, когда россияне бросились скупать телевизоры и стиральные машины. Не дождетесь! По крайне мере мурманчане, с которыми наши корреспонденты пообещали на улицах города, сохраняют хладнокровие и не поддаются эмоциям.

Действительно, зачем переживать тем, кому нечего терять!? Надо жить по средствам.

Будем оптимистами. Вот увидите, российские астронавты первыми ступят на Марс. С прошедшим на этой неделе Днём космонавтики! Некоторые жители Мурманска необычно отметили этот день. Инициативные горожане с одной из площадок, расположенной в Ленинском округе запустили в небо ракету. Из-за сильного ветра стартов было несколько, но в итоге у инициаторов необычной акции, посвящённой Дню космонавтики, всё получилось, и символ покорения межзвёздного пространства поднялся в воздух.

Видео с «местного Байконура» участники запуска памятной ракеты прислали в редакцию «Арктик-ТВ» в рубрику «Мобильный репортёр».