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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)18.09.21 20:30

ИТОГИ: Молодёжная команда по хоккею «Арктика» выходит на лёд, а мурманчане - на новую экотропу на сопке Горелой

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

В Мурманской области появилась молодёжная команда по хоккею с шайбой и новая экотропа на сопке Горелой. Подвалы, затопленные водой, и котики, которые могут погибнуть из-за ремонта МКД. Комфортные дворы и вандалы на детских площадках областного центра. Всё и сразу в нашем коммунальном дайджесте.

Сегодня впервые гостем нашей студии станет вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин. Расспросим его о том, как шла подготовка к отопительному сезону в Заполярье, когда уже мы откажемся от мазута?

Первый день голосования стартовал уже в эту пятницу. К этой дате в Заполярье открылся Центр общественного наблюдения. Благодаря ему у жителей региона появится возможность следить за ходом голосования в режиме онлайн. Центр оснащён автоматизированными рабочими местами и большими панелями, на которые поступает вся информация с избирательных участков. Беспрепятственно зайти в него во время выборов смогут лица, имеющие удостоверение наблюдателя. Это может быть направленец от партии, от кандидата или Общественной палаты. Храниться записи с УИКов процедуры голосования будут год, поэтому в любой спорной ситуации к ним можно будет вернуться и расставить все точки на «i».

В Мурманске состоялась презентация молодёжного хоккейного клуба «Арктика». На арене Ледового дворца зрители впервые увидели лица будущих заполярных чемпионов

На этой неделе началось строительство порта «Лавна». В период пиковой нагрузки на стройке будут задействованы до 1000 человек. Плановая численность персонала самого предприятия – 665 человек. Уже в 2023 году порт должен начать свою работу.

Неравнодушные жители Мурманска беспокоятся за бездомных котятах, живущих в подвале одного из домов в Октябрьском районе. Дело в том, что в многоэтажке идёт ремонт и строители грозят закрыть все отдушины. У питомцев остался один выход – через дыру в фундаменте здания. Если и её рабочие зальют бетоном, то кошки умрут без еды в подвале...

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