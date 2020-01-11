ИТОГИ: Моряки СФ стреляют, регион с опережением готовится в «зону» и новый министр нового года

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Посмотрим, какие сюрпризы преподнесли нам затянувшиеся новогодние праздники и короткая рабочая неделя. Например, тревел-блогер из Объединенных Арабских Эмиратов назвал Мурманск самым депрессивным городом в мире. Поспорим с этим утверждением, а поможет нам в этом гость студии - президент Ассоциации арктических гидов Владимир Онацкий.

Всем, кто нарушал диету за праздничным столом, полезно будет послушать заведующую отделением, врача-гастроэнтеролога Жанну Терсинских. А Евгений Суханов позволит заглянуть нам за кулисы Мурманского областного кукольного театра и расскажет, как можно поступить в труппу театра и стать актёром.

Первый рабочий день 2020 года совпал с началом совместных учений Северного и Черноморского флотов, за проведением которых с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» наблюдал главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Владимир Путин.

А вот в региональном правительстве в первый рабочий день нового года области предметно говорили о создании в Мурманской области территории опережающего развития и зоны свободного порта.

Не успели закончиться каникулы, а мурманский Сити-менеджер Евгений Никора отправился в первый в новом году коммунальный рейд. В доме № 10 по улице Миронова, где с 1 января приступила к работе областная управляющая компания, специалисты которой совместного с муниципалитетом и собранием собственников жилья разработали план наведения порядка в МКД. Все нарушения, допущенные прежней «управляшкой» будут заактированы, а чтобы дела по наведению порядка шли лучше жителям дома придётся избрать совет МКД.

В областном центре состоялся флешмоб в поддержку Миши Жукова. Мальчику чуть больше года, у него диагностирована спинально-мышечная атрофия. Болезнь смертельна и уже даёт о себе знать. Спасти малыша может только дорогостоящее лекарство.

Новый министр – в новом году. Экс футболист Денис Клебанов, игравший за «Спартак» и «Локомотив», стал министром спорта и молодёжной политики Мурманской области. Документ о назначении уже подписан губернатором и вступил в законную силу.

В ближайшее воскресенье, 12 января, мурманчане впервые за долгое время полярной ночи увидят солнце. Первый рассвет в этом году многие горожане традиционно будут встречать на Солнечной горке в весёлой дружеской атмосфере.