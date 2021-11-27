ИТОГИ: Московский врач восстанавливает работу главного «моторчика» детского организма, а питерский режиссёр подарит юным северянам необычный новогодний спектакль

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Сегодня в нашу студию придут самые популярные люди – доктора! Кардиологи и неврологи! Наталья Филиппова, врач–невролог высшей категории, Дмитрий Березин, заведующий неврологическим отделением МОКМЦ и Елена Штольдер, главный внештатный детские кардиолог, врач МОКБ им Баяндина. А поговорим мы с ними о профессиональной этике и здоровье.

А вот о безопасности на дорогах нам напомнят сотрудник Госавтоинспекции - Евгений Канюков, начальник ОГБДД ОМВД России по Мурманской области.

Несколько автомобилей застряли из-за сильной метели на пути в Териберку. Начался период, когда дорогу к посёлку на побережье Баренцева моря время от времени наглухо блокируют снежные перемёты. В таких условиях выбраться из плена самостоятельно невозможно. Тем, кого непогода застала в пути, приходится ждать помощи шнекоротора, который обычно во время снегопадов и метелей пробивает дорогу.

В 2000 году атомная подлодка «Курск» затонула, столкнувшись с подлодкой НАТО. Такое заявление сделал адмирал Вячеслав Попов, бывший командующий Северным Флотом. Ранее он уже выдвигал эту версию. В правдивости данного изречения Попов уверен на 90%, но назвать наименование НАТОвской подлодки, которая стала причиной гибели наших подводников, за которыми она следила, он не стал за неимением доказательств. Об этом адмирал рассказал «РИА «Новости». Напомним, что президент Владимир Путин в 2018 году говорил, что причиной трагедии стало неудовлетворительное состояние армии в те времена.

На этой неделе губернатор Андрей Чибис работал в Кольском районе. Глава региона посетил ряд новых объектов инфраструктуры и пообщался с местными жителями. Главным событием дня стало открытие нового моста через реку Тулома.

ВИЧ недаром называют чумой XX-XXI веков. Процент заболевших неуклонно растёт, но предотвратить эпидемию можно, если заниматься постоянным информированием населения. В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом специалисты Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи провели просветительскую акцию, участниками которой стали сотрудники крупного предприятия - «Мурманскводоканала», речь шла о профилактике, способах распространения, методах предотвращения и возможностях лечения болезни.

Ашот Григорьян знаменитый эндоваскулярный хирург из Москвы провёл 15 операций детям с врожденными пороками сердца. Совсем скоро ребята вернуться к привычной жизни, о вмешательстве в работу главного «моторчика» организма будет напоминать лишь небольшой шрам на ноге.

Сегодня в семи муниципалитетах Мурманской области политики, общественники и волонтёры передали 20 специальных боксов в больницы и поликлиники. В Мурманске первые «Коробки храбрости» доставили городскую детскую поликлинику №4.

Пандемия поставила на паузу практически все сферы жизни общества, но даже она не сможет запретить наслаждаться искусством. XIII Международный кинофестиваль «Северный характер» стартовал 22 ноября в столице Заполярья. Уже много лет он объединяет творческих людей и любителей киноискусства.

До Нового года осталось чуть больше месяца, а в областном театре кукол идут репетиции праздничных спектаклей. На малой сцене сейчас проходят репетиции новой постановки питерского режиссёра Алексея Шульгача «Подарок для мышки».