ИТОГИ: Москва встречала Мурманск, а мы встречали Дмитрия Медведева

Программа «Итоги» на «Арктик-ТВ. В студии - Александра Ретунская.

В Мурманск прилетел Медведев. Региональные журналисты уже посчитали, что это девятый визит политика в Заполярье. Он бывал и нас и будучи кандидатом в президенты, и уже как глава государства, и конечно же в должности премьер-министра. Большой поклонник горних лыж - Дмитрий Анатольевич бывал раз на «Большом Вудъявре» в Кировске с официальными и частными визитами. Один из своих отпусков политик провёл на Терском берегу и предгорье Хибин, о чем он сообщал в своём аккаунте в «Твиттер». На этот раз цель приезда Медведева - вопросам рыбопереработки.

Во время рабочей поездки в Мурманск Дмитрий Медведев посетил рыбоперерабатывающую фабрику «Полярное Море +» в Минькино, а также совместно с губернатором Мурманской области и рыбопромышленниками он обсудил вопросы улучшения работы отрасли.

Рыбаки Мурманской области добывают огромное количество рыбы. Каждая 6-я тонна на прилавках россиян из нашего региона. Тем не менее, отметил Дмитрий Медведев, глава правительства России, во время своего визита в Мурманскую область 10 лет назад он специально зашёл в магазин и местной рыбы на прилавках не увидел. Зато огромное количество продукции было, например, из Норвегии. Сейчас ситуация поменялась.

- По итогам прошлого года рыбаки выловили 5 миллионов тонн водных биоресурсов, - отметил Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации. – Люди думают о здоровом питании, всё охотнее покупают рыбу. Есть устойчивый спрос на неё и в России и за рубежом.

Все силы правительства направлены на то, чтобы сделать российские порты более привлекательными для моряков, а также стимулировать рыбопромышленников на обновление устаревшего флота. Для этого служат, например, введённые недавно инвестквоты. Их получают те, кто готов инвестировать в производство. Сегодня по стране подано более 60 заявок, большая часть их поддержана.

- Будем делать и крупные суда, способные вместить целую фабрику, и малые. Нужна полная линейка, - говорит Дмитрий Медведев, премьер-министр Российской Федерации. – Скоро будут выделяться квоты на вылов крабов. Проект постановления готовится Минсельхозом страны.

Инвестквоты - это не обязательно строительство судов. Их можно получить и под строительство рыбоперерабатывающей фабрики. В Мурманске такую, например, открыл холдинг «Норебо» на западной стороне Кольского залива в п.Минькино. На очереди ещё 6 крупных рыбоперерабатывающих фабрик, принадлежащих разным компаниям. Однако, есть риск, что рыбы на всех не хватит. Следовательно, вырастет спрос на сырьё, что неизбежно отразится и на ценах на рыбу.

- Проигравшими окажутся не самые экономически сильные предприятия, - считает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Повышать эффективность отрасли необходимо комплексно, поэтому правительство пытается упростить процесс разгрузки рыбы в российских портах. Для этого создаются рыбные терминалы. В них можно будет сдать улов без длительной бумажной волокиты, а также получить комплексное обслуживание судна. В числе приоритетов - и Мурманский морской рыбный порт.

- Здесь необходимы и устранение административных барьеров при поставке судна в терминалы, - считает Илья Шестаков, руководитель Федерального агентства по рыболовству. – Обработка рыболовного судна должна проходить максимально быстро и эффективно.

Не менее насущный вопрос - сервисное обслуживание нового современного оборудования на судах и рыбофабриках. Специалистов среднего звена, которые бы умели с ним обращаться, сегодня не хватает, сообщила губернатор Мурманской области. Однако, и эта проблема решаема. Можно, например, задействовать местные средне-специальные образовательные учреждения и приглашать в них для преподавания тех, кто это оборудование поставляет и производит. Такая практика в других отраслях уже существует.

Не будем забывать и то, что именно президент Медведев подписал указ о назначении губернатором в 2012 году Марины Васильевны Ковтун. Тогда же на встрече в Кировске новоиспечённый глава региона говорила о важности ухода области от мазутозависимости региона и перевода котельных на альтернативные источники топлива в ожидании Штокмана. Прошло шесть лет, как это должно было произойти, а Марина Ковтун снова поставила вопрос ребром, но на этот раз перед сенаторами, заговорив о необходимости газификации региона.

Северяне всю неделю живо обсуждали выступление губернатора в Совете Федерации перед сенаторами. Наконец-то с высоких трибун было сказано главное, что если федеральный центр не повернётся лицом в Арктике, то люди начнут паковать чемоданы и уезжать. Некоторые издания опубликовали выступление главы региона в Совфеде под заголовками «Жить на Севере не имеет никакого смысла». Впрочем, другие журналисты утверждают, что фраза вырвана из контекста, так как настрой главы региона был скорее оптимистичным, нежели пессимистичным. Марина Васильевна уж точно не агитировала уезжать в поисках лучшей доли на юг или среднюю полосу.

Как бы там ни было, область живёт предпраздничными хлопотами, на носу юбилей Мурманской области. Не будем забывать, что наш край не с первого раза обрел самостоятельность. Во времена Российской империи здесь был Александровский уезд Архангельской губернии, во время интервенции мы входили в состав Северной области Карело-Мурманского края. Потом попеременно были то губернией, то уездом, округом. Были вместе с Новгородской и Псковской областями, в составе Ленобласти. Кстати, идеи укрупнения субъектов Федерации и создания агломераций и сейчас витают в головах некоторых политиков. Но это совсем другая история. А пока мы принимаем поздравления. В понедельник стало известно, что северян приедут поздравить виртуозы Москвы и Валерий Гергиев. Губернатор обратилась к главам муниципалитетов с просьбой создать праздничную атмосферу и, если надо, выйти на субботник.

Продолжается приём заявок на XXI региональный конкурс «Лучшие товары и услуги Мурманской области». Для тех предприятий и компаний, кто уже изъявил желание или только думает принять участие в нём, состоялся семинар для оказания методической помощи по подготовке необходимых документов

В Мурманске проходят Дни предпринимательства. Представителям малого и среднего бизнеса окажут поддержку в виде грантов. Достанутся они только тем, кто сможет убедить комиссию, что именно их стартап имеет право на жизнь.

Зря мы думаем, что удел частного предпринимателя исключительно сфера услуг. Космическая отрасль давно живёт и развивается на коммерческой основе. Если у вас есть гениальные идеи и научные разработки, то вы вполне можете рассчитывать на государственное софинансирование.

Но вернемся на землю. По решению Октябрьского районного суда бывшему заместителю губернатора Игорь Бабенко, обвиняемому в крупном мошенничестве, продлили срок домашнего ареста до 3 месяцев. Примечательно, что с предложением смягчить меру пресечения и освободить подогреваемого из СИЗО выступил следственный комитет.

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Ко Дню рыбака в Мурманске появится скульптура Николая Чудотворца - покровителя моряков. На месте установки памятника полным ходом идут подготовительные работы. Рядом с пешеходной лестницей на улице Воровского строители начали важный этап – закладку фундамента. Многометровой скульптуре нужна крепкая основа, ведь масса отлитого в бронзе Николая Чудотворца составляет без малого 6 тонн. Напомним, что идея создания памятника принадлежит известному путешественнику и художнику Фёдору Конюхову. Помимо Мурманска такие памятники установят в Москве, Находке и Севастополе. Если посмотреть на карту, то лини между монументами образуют крест, пересекающий страну с севера на юг и с востока на запад. Но такие детали важны для людей верующих, остальным жителям областного центра будет важно знать, что на возведение скульптуры денег из городского бюджета не потратят. Сейчас скульптура, над которой полностью завершена работа, находится в литейной мастерской Александра Рукавишникова в городе Солнечногорске и готова к транспортировке в Мурманск.