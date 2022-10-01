Итоги: мурманчане поддержали результаты референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, но попрощались со шведским городом Лулео

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. В пятницу в Мурманске и других городах региона состоялись митинги в поддержку результатов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Но обо всем по порядку.

Депутаты Госдумы на этой неделе во втором и третьем чтениях приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных, контрактников и добровольцев. Также это право будет распространено на членов их семей. В соответствии с законопроектом, военнослужащему-заёмщику предоставляется право обратиться к кредитору с требованием об изменении условий договора: приостановить обязательства на срок, не превышающий срока военной службы, или об уменьшении размера платежей в течение льготного периода. Кредитные каникулы смогут оформить граждане, заключившие контракт не только с Минобороны, но также с Росгвардией, МЧС, ФСБ и рядом других силовых ведомств. Закон будет распространяться и на пограничников, которые находятся на территории России, но задействованы в СВО. Воспользоваться отсрочкой также смогут индивидуальные предприниматели.

Обновившийся горсовет начал политический сезон с разрыва побратимских связей со шведским городом Лулео…

Губернатор Андрей Чибис выразил соболезнования жителям Ижевска, где из-за стрельбы в школе погибли дети и взрослые. Трагедия произошла в понедельник утром. На школу №88 напал бывший выпускник. Он был вооружён двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами. Мужчина убил охранника и стрелял по всем на пути. После чего покончил с собой. В результате вооруженного нападения в удмуртской школе погибли 13 человек, 9 из них дети. Помимо этого, 23 человека ранены, 20 из которых несовершеннолетние. По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.

Александр Шильников, начальник отдела защиты населения и территории от чрезвычайной ситуации ГУ МЧС России по Мурманской области, поможет нам разобраться в вопросах безопасности наших детей в школах…

«Точка кипения» есть и в Мурманске. В МАГУ состоялось торжественное открытие нового пространства. В настоящее время по стране действует 146 «Точек кипения» на базе тесно взаимодействующих университетов России.

На этой же неделе в МГТУ открыли Арктический учебный центр холодильных технологий. Он расположился в одном из корпусов университета и уже готов принять первых учеников. Съёмочная группа «Арктик-ТВ» одна из первых побывала в новом центре.

Михаил Васёха, заведующий кафедрой морского нефтегазового дела и физики МГТУ, расскажет нам о развитии учебной базы в старейшем университете Мурманске.

Жителям одного из домов в Мурманске по улице Книповича не даёт покоя «наливайка», которая работает у них под окнами. Мурманчанам приходится наблюдать неоднократные драки посетителей «Пивного бутика», что стало основанием для обращения в надзорное ведомство. Правоохранительные органы отреагировали незамедлительно…

Грамотно распоряжаться бюджетом, не попасться на уловки мошенников, разбираться в банковских продуктах - телеканал «Арктик-ТВ» запустил курсы финансовой грамотности для людей старшего поколения. Проект реализован при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области…

Некоторые пожилые северяне оказываются в ситуации, когда они не могут ухаживать за собой, самостоятельно передвигаться и обеспечивать элементарные жизненные потребности. Тогда на помощь приходят не только случайные прохожие, но и специализированные соцслужбы. Какие услуги могут получить люди, оказавшиеся в тяжёлой жизненной ситуации? Как сейчас выглядит современное оборудование? Ответ - в сюжете журналистов «Арктик-ТВ»…

Уже во второй раз состоялся «Литературный диктант» на площадке Мурманской областной научной библиотеки, которая является инициатором международной просветительской акции. Северяне разных возрастных категорий должны были ответить на 20 вопросов, составленных при участии преподавателей, филологов, писателей и специалистов научной библиотеки…

Лучшие события этого лета. Сообщество «Регион 51» подвели итоги голосования, в котором северяне выбирали полюбившиеся фестивали, праздники и мероприятия региона. Кто вошёл в топ-5 и удостоен народного Оскара, смотрите в нашем сюжете…

Ледостойкая самодвижущаяся платформа прошла Мыс Желания – самую северную точку Новой земли. Живописными кадрами с борта судна поделился один из участников экспедиции. После шторма, в который платформа попала несколько дней назад, море успокоилось. Стоит отметить, что на территории архипелага уже лежит снег. Напомним, 17 сентября 2022 года судно «Северный полюс» вышло из Мурманска в первую экспедицию в направлении Новосибирских островов, где будет выбрана льдина, подходящая для развёртывания дрейфующей станции.