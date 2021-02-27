ИТОГИ: Мурманчане помогают бездомным, врачи спасают жизнь безнадёжным, «Полярный гамбит 2021» объединяет шахматистов России

Чем запомнилась уходящая неделя, все самые заметные события последней недели зимы - в нашем обзоре. Вы смотрите программу «Итоги» на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

А гостями студии сегодня у нас будут Галина Корнеева, кардиолог- аритмолог консультационного центра при МОКБ им. Баяндина, Алексей Ежов, научный сотрудник лаборатории орнитологии и празитологии ММБИ РАН, и Яна Петрова, председатель общественной организации « БЛАГО».

На озере в Мурманской области, где погиб водитель шнекоротора продолжают проводить заезды. Курсы экстремального вождения привлекают столичную медиатусовку. Организаторы курсов решили не останавливать поток туристов, готовых оставлять круглые сумму в обмен на острые ощущения.

1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Наша съёмочная группа выяснила, в каком состоянии находится подземное убежище одного из крупных предприятий сейчас, и узнала, сможет ли оно отвечать современным вызовам и угрозам.

Несмотря на приближающуюся по календарю весну, суровая северная зима всё еще показывает свой нрав. И если мы ежимся от холода, выходя на улицу, то какого приходится людям, которые вынуждены там жить. Неравнодушные мурманчане решили помочь бездомным, поучаствовав в акции, организованной благотворительной организацией «Улица», собрали для них всё самое необходимое.

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан прибыл с рабочей поездкой в Мурманскую область. Цель визита – проверить, как выполняются нацпроекты в регионе.

В Долине Уюта открыли новый ледовый корт. Теперь юные спортсмены и любители катания на коньках смогут с пользой проводить время на современной оборудованной площадке.

На угольной котельной в Лопарском начались испытания по сжиганию брикетированного угля. Если опыт даст положительные результаты, то компания «Мурманэнергосбыт» наладит собственное производство угольных брикетов.

Хирурги Мурманской областной больницы им. Баяндина провели сложнейшую операцию на сердце – протезирование корня и восходящего отдела аорты. Спасал жизнь человека вместе с нашими специалистами заслуженный врач России, главный кардиохирург Центра Алмазова Михаил Леонидович Гордеев.

В Мурманской области появился современный аппарат для проведения радионуклидной диагностики. С его помощью можно получить томографические изображения и 3D-реконструкцию определенного объёма тела человека, а также сделать компьютерную томографию. Оборудование уже работает, спасая жизни северян.

Шахматный турнир «Полярный гамбит 2021» объединил в эти выходные профессиональных спортсменов и любителей этого интеллектуального вида спорта. Участники из разных городов России сразились в дисциплинах – блиц и рапид.

12 марта в областном театре кукол стартует премьера спектакля «Несколько дней из жизни господина Мольера». Эта постановка станет частью большого творческого вечера, посвященного юбилею артиста Сергея Репина.