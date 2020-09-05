День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.09.20 20:30
ИТОГИ: Мурманчане устают ходить за хлебом в магазин, а предприниматели региона готовы накормить заграницу рыбьими головами
Здравствуйте! Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская.
Магазин за углом закрыт! Северяне жалуются, что не могут купить хлеб рядом с домом.
Горячее питание в школе - ожидания и реальность. Оценку организации выдачи бесплатных завтраков-обедов школьника даст педиатр и сенатор Татьяны Кусайко.
Иван чай и рыбьи головы - за границу! Какими успехами может похвастаться Центр развития экспорта Мурманской области.
О тайнах следствия с нами поделится адвокат Романа Глека, который расскажет, как продвигается дело о нападении на его подзащитного и почему до сих пор не удается установить виновных
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Последние комментарии
Ирина
03.09.20 18:05
Сначала сажают, потом вырубают и опять сажают, чтобы потом вырубить.Бесполезный труд
Комментарий к новости:5 сентября в Мурманске состоится акция «Зелёный рекорд»
Павел Александрович
03.09.20 11:10
Уточняйте пожалуйста информацию, прежде чем давать комментарий. Уголовное дело, где Глек Р.Е. Является потерпевшим, относится не к небольшой тяжести, а СРЕДНЕЙ(ч.2 ст.112 УК РФ) и сроки давности по не
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА: Что надо знать, если ты потерпевший?
Varseniy
02.09.20 17:45
Молодцы! Ещё одна достопримечательность будет у нас. Лишь бы хвост вандалы не отбили.
Комментарий к новости:Кольскую набережную украсит скульптура кита
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