ИТОГИ: Мурманская область и Северный флот на уходящей неделе отметили важные даты

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Сегодня гостями нашей программы станут главы двух муниципальных образований - Оленегорска и Кировска – Иван Лебедев и Юрий Кузин. О безопасности на водных объектах побеседуем с руководителем группы патрульной службы центра Государственной инспекции по маломерным судам Юрием Любимовым.

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Сегодня гостями нашей программы станут главы двух муниципальных образований - Оленегорска и Кировска – Иван Лебедев и Юрий Кузин.

О безопасности на водных объектах побеседуем с руководителем группы патрульной службы центра Государственной инспекции по маломерным судам Юрием Любимовым.

Но обо всём по порядку.

1 июня Краснознамённому ордена Ушакова Северному флоту исполнилось 289 лет. Командующий флотом Герой России адмирал Александр Моисеев поздравил с праздником личный состав кораблей, выполняющих задачи боевых служб и дальних походов, в том числе в Средиземном море. Вечером на борту крейсеров «Маршал Устинов» и «Вице-адмирал Кулаков» состоялись концерты самодеятельных творческих коллективов из состава экипажей. А в главной базе Северного флота - Североморске торжественный концерт. Так же праздник отметили в главных морских базах страны: в Севастополе, Владивостоке, Калининграде и Каспийске.

На уходящей неделе экипаж фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» выполнил испытательную стрельбу ракетой «Циркон» в Баренцевом море. Мишень находилась в Белом море. Стрельбы ракетами были организованы в рамках испытаний новых видов вооружения. По сообщениям экспертов, «Циркон» успешно поразила цель, расположенную на расстоянии около 1000 км. Полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам.

Из Арктики в Мурманск вернулся атомный ледокол «50 лет Победы». Сейчас судно находится у причала «Атомфлота». Атомоход готовится к походу на Северный полюс. В этом году в экспедицию в рамках проекта «Ледокол знаний. Homo Science Project» отправятся 28 школьников со всей страны. Школьники совершат переход к Северному полюсу и на Землю Франца-Иосифа. В прошлом году по уникальному маршруту путешествие совершили более ста школьников и студентов. Участниками экспедиции стали самые талантливые и активные ребята со всей страны – это победители интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», турнира молодых профессионалов «ТЕМП» Госкорпорации «Росатом», Всероссийского конкурса «Большая перемена» и других. Во время путешествия для ребят были организованы научные лекции, командные и творческие мероприятия.

Сотрудников и посетителей торгово-развлекательного комплекса «Мурманск Молл» эвакуировали из-за угрозы. На одном из этажей нашли подозрительный предмет… За последнее время это уже не первый случай эвакуации, поэтому к необычному процессу большинство гостей, а тем более работников комплекса, относятся спокойно. Люди без паники и суеты покидали здание. По словам очевидцев, причиной таких действий стало сообщение об обнаружении подозрительного предмета. На место происшествия съехались экстренные службы, помещения проверили, но угроза не подтвердилась. Торговый центр работает в штатном режиме. Жизни посетителей ничего не угрожало.

В адрес волонтёров поступила информация от хозяйки квартиры в Сафоново, сдаваемой в аренду молодому мужчине, где обнаружили двух истощенных собак. Подробнее о ситуации, расскажет Елена Граматчикова...

28 мая Мурманской области исполнилось 84 года. Праздник, устроенный в центре столицы Заполярья, получился масштабным. Этому поспособствовал и Форум «КультАркика», который проходил в эти дни. Тысячи жителей и гостей региона стали зрителями большого праздничного концерта на главной площади города-героя Мурманска. Со сцены выступили народная артистка России певица Пелагея, блогер-варганист из Казани Ильдар Гимадиев и диджей Решетников. А номера творческих коллективов из муниципалитетов, в свою очередь, неплохо разнообразили праздник. Кроме того, гости торжества создали два арт-объекта: арктический вернисаж «Северные росписи» и инсталляцию «Айсберг». Также участники смогли посетить гастрономический фестиваль «Арктическая кинокухня» и уличный кинотеатр «Сполохи» на улице Воровского.

Взять паузу или покупать прямо сейчас!? Чего ждать от рынка недвижимости в Мурманске? Ответ в нашем следующем сюжете...

На улицах столицы Заполярья появились необычные люки, эскиз которых был придуман студенткой кафедры искусств и дизайна МАГУ Ксенией Забелиной. Как родилась идея, где расположились арт-объекты, узнаете, посмотрев наш следующий сюжет…

Трофи-рейды – занятие для самых смелых и подготовленных. 28 мая в районе Ура-Губы прошёл межклубный чемпионат, на котором владельцы прокаченных джипов выясняли, кто же быстрее всех укротит северное бездорожье…

В первый день лета в Хибинах завершился горнолыжный сезон. А чем ещё живёт Кировск, узнаем у главы города Юрия Кузина…

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Новый автопарк в новый летний сезон. Сельскохозяйственное предприятие «Тулома» закупило два новых, автоматизированных трактора. Подробности в нашем сюжете…

В окрестностях Териберки туристы встретили медведя. В поисках пищи животное вышло в районе губы Завалишина. Туристы активно снимают и подкармливают хищников, что категорически нельзя делать. Животные привыкают к людям и всё чаще выходят в поисках пищи к населенным пунктам. Стоит отметить, что встреча с медведями крайне опасна. Чтобы не привлекать диких животных, при посещении природных территорий специалисты настоятельно рекомендуют не выкидывать остатки пищи после себя, а мусор складывать в специально отведенных для этого местах. Стоит изучить и памятку о том, как вести себя при встрече с медведем, которую можно найти на региональном сайте Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.

На календаре июнь, погода северян балует. Наша редакция уходит на летние каникулы, так что вы смотрели последний обзор событий недели в этом телевизионном сезоне. Встретимся на канале «Арктик-ТВ» в следующем месяце. Всего вам хорошего.