ИТОГИ: Мурманские депутаты власть доверили молодым, а горожане в это время проваливаются в подвал и падают с крыши

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Сегодня гостями нашей программы станут Юлия Трифонова, председатель общественной организации «Колыбель» и Константин Курилович, глава Мурманской региональной общественной организации защиты прав потребителей «Резонанс». Они ответят нам на сложные вопроса, как влияют на нас санкции? где можно получить бесплатную помощь в наше время. Следите за нашим эфиром.

Но обо всём по порядку.

У Мурманска новые мэр и глава администрации. На очередном заседании городского Совета депутатов народные избранники единогласно проголосовали за кандидатуры муниципальных руководителей...

Несмотря на рост цен, плата за школьное питание для родителей останется на прежнем уровне. Об этом во время совещания с министром просвещения России Сергеем Кравцовым и секретарём генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком заявил глава региона Андрей Чибис. Глава региона отметил, что сохранится и бесплатное питание для учащихся младших классов, а в меню 70% школ уже используются элементы арктической кухни оленину и северные ягоды. Особое внимание в этом году в регионе уделят капитальному ремонту школ: в Пушном, Заозерске и Североморске. Кроме этого, продолжит работу конкурс «Arctic schools» для благоустройства пространств школ и детских садов. В этом году это 69 грантов на общую сумму 200 миллионов рублей.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве граждан РФ на военную службу. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Согласно документу, в Вооруженные силы призовут 134500 человек в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Призыв будет проходить в период с 1 апреля по 15 июля 2022 года. Отмечается, что в этом году число новобранцев меньше, чем было в прошлом. Также указ предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истёк. Чуть ранее министр обороны Сергей Шойгу отметил, что граждане России, отправленные весной на срочную военную службу, ни в какие горячие точки направляться не будут, а все военнослужащие весеннего призыва прошлого года по истечении срока службы будут уволены в запас и отправлены к местам проживания.

Под Мариуполем ранен бывший журналист одного из мурманских телеканалов, а теперь корреспондент «Известий» Родион Северьянов. Находясь в командировке по заданию редакции Родион был ранен в ногу. Сейчас состояние журналиста стабильное, пулю он получил, когда пытался помочь бойцу. По словам Северьянова, первое время после травмы он ещё мог самостоятельно передвигаться, однако, потом сильно ослаб из-за кровопотери. Очевидцы отмечают, что пострадавший военкор продолжал работать перед камерой даже после ранения. Как отметил наш коллега в своем интервью уже в больничной койке, по их группе отработал снайпер, который точно видел нашивки «Пресса». Северьянов освещает спецоперацию в Украине с начала конфликта в феврале.

Прихожане храмов Мурманской епархии собрали почти 1,5 миллиона рублей для жителей Донбасса. Начиная с 6 марта в храмах были выставлены специальные церковные кружки для пожертвований с пояснениями о целях сбора. Как сообщил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, за три недели прихожане храмов региона пожертвовали чуть менее полутора миллионов рублей. На данный момент эти средства переведены на счёт Синодального отдела по благотворительности и социальному служению Московской Патриархии для дальнейшей передачи. Как сообщает официальный сайт Патриархии, на конец марта в Церкви собрано 96 миллионов рублей и свыше 220 тонн гуманитарной помощи для беженцев и пострадавших в зоне конфликта.

«Земля» ушла из-под ног у жительницы региональной столицы. В её доме по улице Карла Либкнехта, 21/22 обрушился лестничный пролёт. Удивительно, но коммунальный провал случился не только там, но и в подъезде многоэтажки по улице Капитана Буркова, 29. Тревогу в социальных сетях забили жильцы, которые боятся за собственное здоровье, они просят помощи, но пока что ждать её неоткуда. На месте происшествий побывала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

В центре Мурманска рабочий сорвался с крыши дома №74 по проспекту Ленина. 21-летний мужчина сорвался с кровли во время работ по её очистке от снега и наледи. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. На место происшествия приехали оперативные службы. Теперь Следственный комитет проводит проверку по факту травмированные рабочего, а прокуратура региона проверяет соблюдение требований охраны труда и техники безопасности при производстве работ, опрашиваются очевидцы.

Как тепло поступает в дома? Зачем столько кнопок и рычагов? Для чего вручную зажигают котел? Такие вопросы юные журналисты «Академии телевидения» задавали сотрудникам ресурсоснабжающей компании АО «Мурманэнергосбыт» во время экскурсии на Северную котельную…

Успешные московские блогеры одного из крупнейших российских тревел-проектов «Точка на карте» приехали в Мурманскую область, чтобы оценить красоты северной природы, попробовать арктическую кухню, пообщаться с жителями региона, а также поделиться своим богатым опытом со студентами Мурманского арктического государственного университета...

В России может появиться Красная книга Арктики. Идею её создания озвучили на заседании научно-технического совета Росприроднадзора, прошедшего на площадке Проектного офиса развития Арктики. Инициатива направлена на информационное обеспечение надзора сбор сведений о редких и исчезающих видах животных и растений арктических регионов России. Причём, как отметили члены научно-технического совета Росприроднадзора, традиционный бумажный формат Красной книги уже не отвечает всем потребностям. Она может представлять собой электронную базу данных.

На площадке областной научной библиотеки, прошёл региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»…