ИТОГИ: Мурманское морское пароходство – банкрот, туристический кластер «Порт Лиинахамари» - наше будущее

Здравствуйте! Время поводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студи - Александра Ретунская.

Телефон нужен не только для того, чтобы делать селфи, а для того, чтобы определить свои координаты. О том, как не заблудиться в лесу, нам расскажет Александр Мандрусов, спасатель первого класса Мурманского арктического комплексного аврийно спасательного центра.

Расспросим мы и о планах реновации Больничного городка в Мурманске и перспективах индивидуального жилищного строительства на Крайнем Севере министра строительства, вице-губернатора Владислава Сандурского.