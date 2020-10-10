День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.10.20 20:30
ИТОГИ: Мурманское морское пароходство – банкрот, туристический кластер «Порт Лиинахамари» - наше будущее
Здравствуйте! Время поводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студи - Александра Ретунская.
Телефон нужен не только для того, чтобы делать селфи, а для того, чтобы определить свои координаты. О том, как не заблудиться в лесу, нам расскажет Александр Мандрусов, спасатель первого класса Мурманского арктического комплексного аврийно спасательного центра.
Расспросим мы и о планах реновации Больничного городка в Мурманске и перспективах индивидуального жилищного строительства на Крайнем Севере министра строительства, вице-губернатора Владислава Сандурского.
Комментарии
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
11.10.20 19:22
Мурманчане, подскажите, когда будем отмечать 70-летие ввода в строй Тёщиного Языка или уже было? Это вот тут: https://yandex.ru/maps/org/tyoshchin_yazyk/55183582434/panorama/?ll=33.095713%2C68.982999&
Комментарий к новости:11 октября мосту через Кольский залив исполнится 15-лет
Денис Калманов
11.10.20 04:00
Честно говоря, первыми о необходимости вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам, заявили профсоюзы ФНПР. И в течение нескольких лет лоббировали эту тему. Хорошо, что сейчас дело сдвинулось с м
Александр
09.10.20 10:56
Т***и! Пошли на попятную, скоро выборы! * - купюры внесла редакция.
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