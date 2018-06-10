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День за днём с «Арктик-ТВ»10.06.18 20:30

ИТОГИ: Мы движемся в правильном направлении и впереди у нас белая полоса

Здравствуйте, время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. На этой неделе Мурманская область прославилась на всю страну тем, что у нас в июне снова начался отопительный сезон. А вот на «Прямой линии» с Владимиром Путиным, Президентом страны,  на этот раз наш край ни разу не упомянули. Если только не брать в расчёт метафору президента об Арктике, которая, несмотря на кажущуюся белизну, полна красок. Итак, главный посыл главы государства для сограждан – мы движемся в правильном направлении и впереди у нас белая полоса.

Губернатору Марине Ковтун президент не позвонил, хотя она, как и все глав субъектов Федерации и министры правительства, готова была в любой момент выйти в прямой эфир. Не услышали мы и вопросы к президенту и от земляков, а ведь они, как выяснили корреспонденты «Арктик-ТВ», есть.

А в это время за окном то снег, то град… Прогнозы синоптиков неутешительны – как минимум ещё неделю мы лета в Заполярье не увидим. В городах и районах, где отопление отключили ещё в мае, жители жалуются на адский холод в квартирах. И задаются вопросом, можно ли снова начать отопсезон

Мурманчане, получается, оказались в выигрышном положении. Впрочем, сразу после праздника – Дня России и в областном центре тоже отключат центральное отопление. Ресурсники спешат приступить к ремонтам сетей и котлов.

Но если к холодным батареям люди относятся терпимо, то отсутствие горячей воды в кране каждый год вызывает шквал недовольства. Но ничего не поделать, так как ремонтировать сети надо, иначе зимой можно случиться серьёзная авария. В этом году опресовки начнутся уже с конца этой недели, а вот завершатся только в августе. Всё это время мурманчанам предстоит мириться с периодическим отсутствием горячей воды. Обычно этой услуги мы лишаемся не больше чем на две недели. Подробную и точную информацию о расписании ремонтных работ можно у знать на сайте «Арктик-тв» или в нашей группе «ВКонтакте».

На этой неделе стало известно, насколько с 1 июля подорожают коммунальные услуги. Тарифы на электроэнергию остаются самыми минимальными по Северо-Западу, но отличаются для сельской местности и городов. Отметим, что голубое топливо - единственный ресурс, который не ударит по кошельку пользователей, его стоимость не менялась в нашем регионе последние три года. Чего не скажешь о тепле, тарифы на тепловую энергию в Мурманской области по-прежнему остаются самыми высокими в СЗФО. Цены на мазут - основной параметр, влияющий на повышение тарифов, не подлежат государственному регулированию и формируется по результатам конкурсов и торгов. Например, только в I квартале этого года цена на мазут выросла на 14%. Ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложился ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%. Платёжные документы с новыми тарифами жители Мурманской области увидят в августе, когда будут выставлены счёта за июль.

К сожалению до сих пор нет чёткого понимания, столько будет стоит вывоз мусора и как будет формироваться тариф: с квадратных метров,  как это делается сегодня, или с количества жильцов,  что более разумно. Известно только наверняка, что квитанция будет отдельной, а деньги за вывоз мусора мы будем платить не управляющим компания, а напрямую региональному оператору.

Все меньше денег остается у компаний обслуживающих жилфонд. Они жалуются, что низкие тарифы не позволяют им чистить зимой дворы от снега и сбивать весной сосульки. Помните жуткую историю, когда нынешней весной рабочий упал, очищая кровлю от наледи. Мужчина до сих пор в больнице. Работодатель отрицает всякую причастность к несчастному случаю и пострадавшему никакую материальную поддержку не оказывает.

Ситуация с демонтажем памятной для части мурманчан  стелы на улице Буркова Мурманска в эти дни активно обсуждается некоторыми горожанами в соцсетях.

Сегодня гость программы «Итоги» директор-распорядитель АО «МПЗ «Аскона» Доненко Денис, который внесёт ясность в вопрос, кто и  на каких основаниях в Североморске занимается разделкой на металлолом бывшей военной техники. Главный вопрос, который волнует северян, насколько это безопасно.

Мы нашли фирму, выигравшую конкурс на утилизацию субмарин, сегодня у нас на связи представитель северодвинской компании Денис Доненко.

Главное, что мы выяснили, это не атомные, а дизельные субмарины, а режут их не кустарным способом.

Главное, чтобы заинтересованные в объективной информации лица, быстро реагировали на вопросы, которые часто задают журналисты в своих материалах. А то бывало выйдет на телеканале журналистское расследование, а следом полетели иски от небожителей и высокопоставленных особ. Например, один из героев специального репортажа «Бизнес-МЕНТ» начальник отдела кадров УМВД России по Мурманской области Александр Ермолин, обидевшись на критику бывших сотрудников ведомства и журналистов «Арктик-тВ», обратился в суд. Он не согласен с тем, что знаменитые туфли из рыбьей кожи были презентованы московскому ревизору в качестве взятки.

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