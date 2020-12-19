ИТОГИ: На что обратил внимание Максим Сахневич на большой пресс-конференции Президента России и зачем Олег Прасов «взвалил на плечи» флотскую столицу

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская. С сегодня нам в этом помогут эксперты и гости нашей студии.

Две недели в новой должности - у нас появилась возможность поближе познакомиться с главой ЗАТО г.Североморск Олегом Прасовым.

Как не остаться без копейки денег на каникулах и успеть оформить все сделки с недвижимостью до нового года? Об этом нам расскажут представители Росреестра и Управления Федеральной службы судебных приставов. Гости студии Кристина Святченко, заместитель начальника отдела исполнительного производства УФССП России оп Мурманской области и Анна Бойко, руководитель Росреестра по Мурманской области

Ну, и наконец, кто такой нюфацей бенч, как ему завоевать мировой кинопрокат. Разобраться в этом нам помогут Александр Буч, руководитель Центра поддержки экспорта Мурманской области и Александр Хмель, руководитель проекта «Я жду нюфоцея бэч!»

А с Максимом Сахневичем, руководителем исполкома ОНФ в Мурманской области, мы подробно расскажем об основных моментах большой пресс-конференции Владимира Путина, Президента РФ.