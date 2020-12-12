ИТОГИ: На главной ёлке Мурманска зажглись праздничные гирлянды, а воздушные шарики оставили мурмачан без света

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Дед Мороз и Снегурочка зажгли огни на новогодней ёлочке, а министр спорта Олег Матыцин открыл новый ФОК в Апатитах. А стоит ли планировать поездку в Хибины на Новый год? Как будут работать горнолыжные курорты? Об этом мы узнаем из первых уст – от вице-губернатора Елены Дягилевой.

Воздушные шарики стали причиной блекаута в Мурманске. А как избежать коротких замыканий в квартире и правильно выбрать пиротехнику, нам расскажет Илья Иванов, старший дознаватель МЧС России по Мурманской области.

Морская арктическая геологоразведочная экспедиция ввела в эксплуатацию транспортно-буксирное судно. Его назвали в честь ушедшего из жизни президента Ассоциации полярников Мурманской области и генерального директора Морской арктической геологоразведочной экспедиции Геннадия Казанина – «Казанин Эксплорер».

В Первомайском округе Мурманска установили мемориал «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны». На создание мемориала правительство региона выделило грант. Автором долгожданного северянами памятника стал смоленский скульптор Игорь Чумаков.

Министр спорта России Олега Матыцин посетил Мурманскую область, чтобы оценить качество предоставляемых услуг и инфраструктуру курортной зоны Кировска «Большой Вудъявр». Увиденным он остался доволен!

Команда по хоккею с мячом «Мурман» провела очередной матч Чемпионата России на домашнем стадионе. В этот раз наши хоккеисты встретились с игроками «Сибсельмаша» из Новосибирска. Напомним, хоккейный клуб «Мурман» - самая северная профессиональная команда по хоккею с мячом и единственная команда в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе.

Долгожданного открытия кинотеатров ждут не только кинолюбители, но и сами сотрудники. Они с 17 декабря обещают показать не только новинки, которые будут идти согласно установленным датам, но и киноленты завершившие прокат недавно. Повышать цены на билеты не будут, наоборот, рассматривается вопрос о предоставлении скидок некоторым категориям граждан. Чтобы посмотреть фильм в кинотеатре, зрителям необходимо находиться в масках. Однако любители попкорна и напитков смогут на время перекуса снимать их. После каждого сеанса будет установлен получасовой перерыв для санобработки. А во время показа зрители должны сидеть согласно купленным билетам – через одно-два кресла. Исключение можно сделать парам, которые придут на сеанс вместе.

В четверг Мурманске произошла крупная авария - почти на час погас свет в большинстве домов Октябрьского округа. В остальных районах областного центра, как отмечают жители, наблюдались незначительные перебои с подачей .электричества. По информации компании «МРСК Северо-Запада» причиной технологического нарушения стала связка воздушных шаров, которая попала в распределительное устройство подстанции и вызвала короткое замыкание.

Квитанции за услуги ЖКХ красного цвета вскоре обнаружат в своих почтовых ящиках жители Мурманской области. Таким образом решили извещать злостных неплательщиков о накопившихся долгах за коммуналку.