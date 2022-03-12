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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.03.22 20:30

ИТОГИ: На Россию обрушилась лавина санкций, а наша жизнь продолжается

Позади три рабочих дня. Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Новый пакет санкций и новости о том, что мурманчане скоро не смогут отведать гамбургер в «Макдональдсе» и хот-дог на заправке «Сёркл Кей», да и цены на машины не перестают нас удивлять.

Тем не менее гость нашей программы Артём Ермоленко, инвалид детства, сумел в это непростое время исполнить свою мечту - получить водительские права и купить машину. А почему он до сих пор не за рулем, спросим самого Артёма.

Воспитанники «Академии Телевидения» переходят от теории к практике. Покажут и расскажут об этом нам Мария Шадура и Ирина Витман.  А о помощи детям с редким диагнозом «фенилкетонурия» мы побеседуем со Светланой Рекечиной и Викторией Боевой.

Но сначала – о главных событиях – обо всём по порядку.

В Мурманский морской рыбный порт вновь прибыло судно с мойвой. Мойвенная путина в разгаре. Её северяне ждали три года. Первое судно «Артик Спирит» с более чем двумя тоннами «народной» рыбки прибыло в рыбный порт 25 февраля. В середине марта ожидается второй заход транспортника «Арктик Спирит». По сообщениям рыбопромышленников, с середины февраля российские суда выловили в Баренцевом море уже больше трети национальной квоты на 2022 год.

Северяне, опасаются повышения цен в продуктовых магазинах. Но как на самом деле обстоят дела? Есть ли дефицит на отдельные категории товаров и не опустели ли полки магазинов? Корреспонденты «Арктик-ТВ» отправились в один из супермаркетов Ленинского района областного центра…

С 10 марта в Заполярье ограничена работа «Apple Pay», «Samsung Pay» и «Google Pay» в общественном транспорте. Отмечается, что оплачивать проезд часами, мобильным устройством и другими гаджетами теперь будет нельзя ещё некоторое время.

Компания АО «Мурманэнергосбыт», несмотря на санкции и изменившуюся геополитическую ситуацию, работает в штатном режиме и продолжает обновлять парк техники, правда, теперь отечественного производства.

В столице Заполярья прошёл автопробег в поддержку российских военнослужащих, выполняющих специальную операцию на территории Украины. Колонна машин проехала по улицам Мурманска с российскими флагами и специально нанесенной символикой – буквами «Z» и «V».

Жуткую находку обнаружили коммунальщики на одном из чердаков дома, который находится в центре Мурманска. Мумифицированное тело мужчины пролежало не менее полугода среди груды мусора.

Группа молодых кинематографистов из Мурманска снимает документальный фильм о печальной судьбе дирижабля СССР-В6 «Осоавиахим», разбившегося под Кандалакшей 6 февраля 1938 года.

Журналисты мурманской «Академии телевидения» взяли интервью у сотрудника МЧС Мария Перминова, которая спасает людей вместе с золотистым ретривером Грайсом. О том, как проходит многолетняя дружба и служба напарников юные журналисты узнали у спасателя.

Северная, яркая, своя! В Мурманске дали старт Полярной Олимпиаде. Открытие Праздника Севера состоялось на Центральном стадионе профсоюзов. Сразу после лазерного шоу и яркого театрализованного выступления спортсмены зажгли огонь главного спортивного события Мурманской области.

Федерация хоккея России и компания «Норникель» провели тренировку на крытой ледовой арене «Метеор» в столице Заполярья. Хоккеисты сборной Кольской ГМК смогли пообщаться со спортсменами мирового уровня и получить ценные навыки во время мастер-класса…

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