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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.09.19 20:30

ИТОГИ: На Севере жить - со снегом, проблемами ЖКХ и новым ветропарком

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская. Мурманской области выпал первый снег, у руководителя Мурманского морского пароходства прошли обыски… А в остальном всё прекрасно, если не считать решение Минфина и депутатов Госдумы отменить единый налог на вмененный доход. Чем это может аукнуться предпринимателям, о которых так печётся российская и региональные власти, и потребителям, поговорим с гостем программы «Итоги» - председателем регионального отделения «Опоры России».

Поговорим о погоде! Она как всегда капризна и предсказуема. Вот и на этой неделе она нас порадовала первым снегом. Пользователи социальных сетей опубликовали снимки, сделанные в разных точках области. Судя по комментариям, в некоторых районах снежный покров достигает пяти сантиметров. Белое покрывало зимы накрыло подъезд к Териберке, в Печенгский район. А до этого в Интернет-пабликах появлялись сообщения о том, что снег выпал и в Хибинах.

А вот Мурманск белая пелена ещё не накрыла, впрочем, погода всё равно остаётся стабильно холодной. Автомобилисты ломают голову: переобувать зимнюю резину или воздержаться. Между тем сотрудники ГИБДД предупреждают, что солнце обманчиво. Температура воздуха будет опускаться местами до минусовых значений. Возможен мокрый снег и гололёд. Такие погодные условия существенно снижают уровень сцепления с дорожным полотном, лучше совсем отказаться от поездок на личном автотранспорте. Ну, уж коли собрались в дорогу, то внимательно относится к выбору скоростного режима:  заблаговременно снижать скорость в зонах пешеходных переходов. В период плохой погоды велосипедистам следует так же воздержаться от поездок,

Единственный плюс - отопление в домах начали подавать ещё на прошлой неделе. Хотя нормативный пятидневный период по настройке систем уже завершился, тем не менее, но словам начальника ГЖИ Алёны Кузнецовой, ещё есть проблемы в жилых домах в Мурманске, Заполярном, Видяево и Кильдинстрое. О возможных проблемах с отоплением жители региона могут сообщить диспетчерам по телефону единой региональной «горячей линии» ЖКХ 8-800-250-78-25. Пока многие северяне возмущаются из-за перегруженности «телефона спасения», пытаясь сообщить о своей беде, губернатор региона поручил в ближайшие дни устранить все имеющиеся замечания.

Но есть такие коммунальные проблемы, что диспетчеру их не опишешь. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Как в практически заброшенной аварийной двухэтажке в надежде на нормальное жилье, много лет пытается выжить семья с двумя детьми, разбирались журналисты «Арктик-ТВ».

Тем временем депутаты Мурманской областной Думы озадачились тишиной и покоем северян. Профильный комитет облдумы обсудил инициативу, выдвинутую Советом депутатов города Апатиты. Ремонт автомобильных дорог требует определенных погодных условий, а тёплых и сухих дней слишком мало, рабочие вынуждены трудиться круглосуточно, чтобы успеть уложить асфальт. Однако такие работы могут нарушать тишину и покой граждан.

Мурманское морское пароходство снова лихорадит - экипажи судов, арестованных из-за долгов компании за границей, терпят бедствие,  а в это же время органы правопорядка задержали руководителя некогда  крупного и легендарного для нашего города предприятия.

Знаковое событие для истории и инфраструктуры области! Стартовало строительство ветропарка под Териберкой. В торжественной обстановке был заложен первый камень. Инвестор - итальянская компания «Enel». Это первый подобный проект за Полярным кругом, требующий точных расчётов и высоких технологий. Андрей Чибис, глава региона,  подчеркнул, что на примере данного ветропарка будут протестированы материалы и инженерные решения, что особенно интересно для Заполярья.

Новые системы ПВО С-400 Северного флота в Арктике заступили на боевое

На этой неделе в редакцию «Арктик-ТВ» была масса обращений с просьбой помочь решить ту или иную коммунальную проблему. Например, сотрудники клуба «Алмазная россыпь» рассказали, что в помещении клубу из-за аварии отсутствует возможность проводить  тренировки. За помощью в редакцию телеканала «Арктик-ТВ» обратились и взволнованные сотрудники предприятий, расположенных на территории Мурманской судоверфи, в районе улицы Подгорной в Мурманске. Долгое время дорогу здесь заливает зловонной жидкостью. Как решить проблему, кто в ней виноват, выясняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

28 сентября в Эквадоре состоится финал конкурса «Miss United Continents 2019». Россию на нём представит победительница проекта «Краса Заполярья», жительница Мурманска Екатерина Агапова. Для участия в конкурсе Екатерина сделала видео визитку, на кадрах которой она предстает в саамком костюме и рассказывает о Кольском полуострове. Перед поездкой в Эквадор девушка долгое время готовилась, училась не только танцевать, восхитительно выглядеть перед камерами и дефилировать по сцене, но и подтянула знания испанского языка. Напомним, Екатерина Агапова в 2018 году выиграла в конкурсе «Краса Заполярья», а позже заняла 4-е место на всероссийском конкурсе красоты. Результаты «Miss United Continents 2019» станут известны в день финала 28 сентября.

 

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