ИТОГИ: Наперекор страхам по COVID-19, или Кризис - это всегда новые возможности

Новая треска в центральном сквере, день открытых дверей в высшей мореходке - и мужской монастырь в Мурманске… Это пожалуй все новости этой недели, не связанные так или иначе с коронавирусом.

«Кризис- это всегда новые возможности», - пытается в трудное время заразить нас оптимизмом Дмитрий Афиногенов, гость программы. Сегодня в гости к нам придёт и ударница интеллектуального труда Эллина Ким, которая расскажет, как переживает трудное время редакция «Арктик-ТВ», когда из состава редакции перевели на карантин по COVID-19 часть сотрудников. Подержим в руках чудо-ручку вайпен, которую изобрёл наш земляк Евгений Пайкачёв.