ИТОГИ: «Народная» рыбка плывёт в народ, а в «Научке» установили рекорд по переносу книг с этажа на этаж

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Где искать туры по Кольскому полуострову с кешбэком, нам расскажет глава комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев. Сегодня в гостях у программы «Итоги» руководитель аппарата Мурманского регионального отделения Союза машиностроителей России Евгения Бурнашова, а также генеральный директор группы компаний «СЖКХ» Галина Сидорова.

Но о обо всём по порядку.

На этой неделе ярмарка «Наша рыба» переместилась на Ленинский рынок Мурманска. Цена не изменилась, как и число желающих купить «народную» рыбу по доступной цене…

Не мойвой единой живы мурманчане! В обновленном Мурманском областном драмтеатре состоялась премьера спектакля «Маскарад» по одноименной драме Михаила Лермонтова. Первыми в пятницу эту постановку увидели работники культуры, а журналисты «Арктик-ТВ» накануне смогли посмотреть генеральную репетицию…

Старейшему мурманскому журналисту Василию Белоусову исполнилось 85. Василий Сергеевич - почётный гражданин Мурманской области, кавалер орденов Дружбы, «Знак Почёта», заслуженный работник культуры Российской Федерации. Василий Белоусов родился в Вологодской области, журналистикой начал заниматься во время службы в армии на космодроме Плесецк, писал для армейской прессы. С 1956 года работал на Мурманском рыбокомбинате электриком, писал статьи о своих коллегах. С 1961 года начал трудиться в «Полярной правде», а спустя 16 лет стал официальным представителем региона в ТАСС. Булоусов и сейчас не прекращает работать, он пишет книги об истории нашего региона. В канун юбилея вышел в свет новый сборник автора, он называется «По ту сторону границы». В книге Василий Сергеевич рассказывает о поездках, которые он совершал по заданию ТАСС, а также о работе в Фонде мира. По заданию редакции Белоусов бывал в Японии, Монголии, Северной Корее и Китае, на Балканах и в Скандинавии. Презентация новой книги состоится 1 апреля в Мурманской областной научной библиотеке.

19 марта свой профессиональный праздник отметили моряки-подводники. Как правило, многие из них встречают этот день на посту. В преддверии даты на атомном ракетном подводном крейсере «Тула» состоялись тренировки экипажа по элементам базовой подготовки...

18 тысяч книг вручную перенесли с этажа на этаж библиотекари мурманской «Научки». Чтобы быстро переместить такое число изданий специалисты учреждения выстроились цепочкой и передавали книги небольшими стопками из рук в руки. Видео процесса они выложили в своём телеграм-канале, сопроводив песней Анжелики Варум «Все в твоих руках». К слову, это не флешмоб, организованный ради зрелищных кадров или рекорда, а вынужденная необходимость. В зале художественной литературы начали ремонт, поэтому книги пришлось переместить на 3-й этаж библиотеки.

Экскурсии можно водить не только в музей, но и на водонапорную станцию. В честь Дня работника ЖКХ предприятия области распахнули свои двери для детей…

Морские пехотинцы Северного флота отработали прыжки с парашютом. На высоту морпехов поднимал вертолёт Ми-8. Военнослужащие прыгали с различных высот, приземлялись на подготовленную площадку в районе посёлка Ура-Губа. На учениях применялись парашюты, созданные для массового десантирования личного состава, а также системы, предназначенные для десантирования групп спецназа. Выполнению практики предшествовала серьёзная подготовка на наземных тренажёрах. Прыжки с парашютом входят в обязательную программу подготовки морских пехотинцев Северного флота…

И коротко о происшествиях уходящей недели.

В Мурмашах в районе дома №23 по улице Торговая загорелась грузовая автотехника. На место происшествия оперативно прибыли пожарные расчёты. Они тушили 6 пылающих грузовых автомобилей. Общая площадь горения составила 20 кв. метров. В скором времени пожар был полностью ликвидирован. Для этого привлекли 6 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.

В Кандалакше одного из местных жителей унесло на льдине. По слова очевидицы, которая снимала происходящее на камеру мобильного телефона, мужчина ловил рыбу в Кандалакшском заливе, вероятно, он не заметил, как льдину оторвало от берега, её понесло в залив. Женщина, увидев происходящее, поспешила вызвать спасателей…

Студентов и сотрудников Мурманского Арктического государственного университета эвакуировали из-за угрозы минирования корпусов и общежития вуза. Детали происшествия уточняла съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Мы начали выпуск программы «Итоги» с премьеры – премьерой и завершим. В субботу, 26 марта, в Мурманском областном театре кукол состоится премьера спектакля «Теремок».