ИТОГИ: «Народную» рыбку доставили в Мурманск, а специалисты авиалесоохраны Мурманской области готовятся к пожароопасному сезону

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

«Крым наш!» – мурманчане отметили годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Послабления бизнесу от пожарных инспекторов, налоговые послабления для туроператоров и кэш-бэк для путешественников.

Сегодня поговорим о государственных мерах поддержки россиян и бизнеса с экспертами программы, обсудим сделки с недвижимостью, попытаемся найти ответ на вопрос, в каких случаях необходимо обращаться к нотариусу.

А активными участниками сегодняшнего выпуска программы «Итоги» будут: Игорь Зива, начальник Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Мурманской области; Марина Кошелева, заместитель начальника отдела комитета по туризму Мурманской области; Анна Бойко, руководитель Управления Росреестра по Мурманской области и Наталия Новикова, президент Мурманской областной нотариальной палаты.

Но сначала расскажем о самых важных событиях уходящей недели.

В рыбный порт Мурманска вновь прибыло транспортное судно «Арктик Спирит». На этот раз на его борту рекордный за путину объём мойвы - на его борту почти 4600 тонн «народной» рыбки. Разгрузка транспортника уже началась. Портовики и техника готовы к большому объёму работ.

Педагоги Санкт-Петербургского Дома детского творчества «Скиф» обвиняются в гибели ребёнка во время лыжного похода в Хибинских горах. Напомним, трагедия случилась в марте прошлого года. По мнению следствия, во время лыжного похода преподаватели, имеющие квалификацию детских инструкторов, изменили ранее согласованный маршрут. При этом обвиняемые не учли уровень физподготовки детей. В результате участники похода поздно вышли на склон горы Маннепахк, восхождение на которую не планировалось. Более того, новый маршрут представлял опасность для детей. В пути группа шла с разрывом, а руководитель не мог контролировать всех школьников. К тому же у участников отсутствовало лавинное снаряжение. Эксперты настаивают, что, несмотря на свой туристический опыт, педагоги не оценили окружающую обстановку на отроге. В результате, завершив спуск, семеро из тринадцати детей попали в лавину, вызванную обрушением снежного козырька. Шестеро ребят успели спасти из-под снега за полчаса. Однако девочка 2008 года рождения погибла от переохлаждения, её тело нашли спустя 2,5 часа. Оба педагога обвиняются в халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Один из обвиняемых признал вину лишь частично, второй и вовсе не считает себя виновным.

В Мурманской области ввели новый вид поддержки казачьих обществ. Теперь внесенные в Госреестр казачьи общества, получат субсидии на оплату расходов, связанных с привлечением казаков к охране общественного порядка. Субсидия позволит обеспечить вознаграждение членов обществ, которые возьмут обязательства по несению государственной службы, примут участие в охране общественного порядка при проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий, патрулировании подведомственных территорий, а также расходы по страхованию жизни и здоровья казаков. Размер субсидии определяется исходя из потребности казачьего общества, но не превышает 200 тысяч рублей в год. Срок приёма заявок и перечень необходимых документов опубликованы на сайте правительства Мурманской области.

Беспилотные воздушные судна авиалесоохраны Мурманской области готовятся к пожароопасному сезону. За тренировочным полётом дрона наблюдала съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Мурманчане, проживающие в домах №№62 и 62а на проспекте Кирова бьют тревогу – со дня на день их могут лишить права беспрепятственно въезжать в собственный двор. «Палки в колеса» ставит один из местных предпринимателей, который утверждает, что право распоряжаться землей дала ему муниципальная власть, однако, никаких подтверждающих документов предоставлять он не собирается.

Жители Мурманской области теперь могут легко найти ближайший контейнер по сбору макулатуры. Места расположения экомодулей внесли на интерактивную карту портала «Наш Север». Чтобы узнать адреса пунктов сбора макулатуры, северянам необходимо перейти на портал «Наш Север», зайти в раздел «Карты» и выбрать нужный фильтр из списка. Сервис позволяет определить местоположение пользователя и подобрать ближайшую точку приёма вторичного сырья. В нашем регионе установлено более 20 контейнеров, а в ближайшее время появятся ещё 48. Деньги, вырученные от реализации макулатуры, направят на лечение и реабилитацию детей с тяжёлыми заболеваниями.

Ни проехать, ни пройти! Жильцы одного из дворов Мурманска оказались именно в такой ситуации. Единственный проезд у дома №6 по улице Трудовые Резервы оказался во власти льда...

Мурманская область готовится к весне. А спасательные и городские службы к весенним сюрпризам – началу сезона паводков и пожаров. И началось все со смотра специалистов подразделений и спецтехники.

Кола вскоре может пополниться новой достопримечательностью. Памятник Феодориту Кольскому планируют установить в городе. Макет монумента уже готов осталось определиться с местом, где можно будет реализовать такой проект.

Команда юных журналистов из «Академии телевиденья» и съёмочная группа «Арктик-ТВ» посетили филиал №6 Центральной городской библиотеки Мурманска. Здесь прошло уже традиционное мероприятие «Читаем вместе». И читают дети – вместе с собаками. Как говорят организаторы, такая компания помогает раскрепоститься ребятам.

Первый конкурс на скоростной спуск с горы провели в городе подводников Гаджиево. На линию старта по очереди вышли корабли, цветочные витрины и машины – всё это креативные сани из необычного для подобных состязаний материала - картона.

Полнится талантами земля Кольская. Например, юный житель Полярного Кирилл Бут не только перспективный вокалист и, возможно, наш будущий коллега, но ещё и один из лучших спидкуберов Мурманской области. О рекордах мальчика по сборке кубика Рубика покажут и расскажут корреспонденты «Арктик-ТВ».

В ДК имени С.М. Кирова начала работу выставка молодого художника из Ловозера Якова Яковлева. На экспозиции представлены далеко не все картины автора, большая их часть посвящена саамской культуре и быту. Яков рисует с детства, с самых малых лет увлекается саамскими историей и танцами. Сейчас молодой человек учится на дизайнера в МАГУ, однако, лично открыть выставку у него не получилось. Свои работы он выполняет на графическом планшете, воплощая на цифровых холстах образы из саамских сказок, легенд и песен. Цветовая палитра рисунков преимущественно «зимняя», в композиции доминируют белые и лиловые тона, довольно часто встречающиеся в природе Заполярья. Первыми зрителями картин ловозерского художника стали участники воркшопа «Волонтёры культуры». А поскольку одно из направлений добровольческой активности – это этноволонтёрство, то ребятам наверняка пойдёт на пользу такой опыт.