ИТОГИ: #НаСевереЖить, или Назрела перенастройка медицинской помощи в регионе

В конце рабочей недели в Мурманск пожаловала вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова. Её знакомство с Заполярьем началось с Североморска. Система здравоохранения Мурманской области нуждается в кардинальных изменениях, считает столичная гостья. Перенастройка медицинской помощи в регионе пройдёт при поддержке федерального центра. Главное, что должно учитываться в этой работе, – доступность медицины для граждан. Об этом заявила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова.

100 дней на посту врио губернатора. На этой неделе глава областного правительства тезисно раскрыл перед журналистами смысл хештега #НаСевереЖить. В доказательство серьезности планов - отказаться от мазута. На этой неделе обсудили возможность газификации ЗАТО Александровск с представителями компании «НОВАТЭК».

А пока газификация остаётся нашей голубой мечтой, поговорим о насущном – об отключениях горячей воды и других событиях, которые произошли в Мурманске и городах региона на уходящей неделе.