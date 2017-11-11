ИТОГИ: Наш регион чуть «не сгубил» Россию; в ожидании новой квитанции за мусор; электромобиль вперёд летит!

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». Пока в социальных сетях преобладали сопли и слюни, а официальная повестка была забита анонсами деловой недели, попытаемся всё это привести к единому знаменателю. А начнём, как обычно, с политики…

Нынешняя рабочая неделя была короткой благодаря Дню народного единства. А вот коммунисты вынуждены были митинговать в рабочее время. Тем не менее, дата 7 ноября оказалась живучей, в обществе продолжается дискуссия, считать ли революцию благом, или злом для Отечества, стоит ли разграничивать февральскую и октябрьскую революции, или это звенья одной цепи. И каким был бы Мурманск, оставайся он Романовым-на-Мурмане. Тем не менее, стоит признать, что КПРФ испытывает потребность в притоке молодой крови, так как есть опасения, что скоро некому будет подхватить красное знамя из рук старшего поколения.

Но, несмотря на противоречия, разрывающие региональное отделение КПРФ, люди вступают в партию. А вот ради каких целей, узнаем у одного из таких новобранцев, у нашего коллеги Артема Кузмина.

В Мурманской области появится молодёжная общественная палата, проще, молодёжный парламент. Напомним, соответствующий законопроект о создании такого органа депутаты регионального законодательного собрания приняли ещё в середине года. А вот реализация этой инициативы только сейчас начинает из документальной плоскости переходить в реальность. Впрочем, сказать с уверенностью, каким будет этот общественный орган, даже сейчас, после заседания первого круглого стола в парламенте, специалисты не берутся.

Больше всего на уходящей неделе разговоров было вокруг здравоохранения. Сюжет на «Вестях» о вывозе из Мурманской области биометериалов в Норвегию нарушил короткое затишье. Как назло с этими злосчастными пробами слюны мы попали точно в тренды федеральной повестки, так как в октябре Владимир Путин, глава России, на заседании Совета по правам человека выразил озабоченность «сбором по всей стране биологического материала» у россиян иностранными государствами.

Ответ нашего Минздрава Издательскому дому «Коммерсант» был следующим: да, мы брали слюну у водителей на добровольной основе во время дорожных рейдов, они нужны были для научных целей - для изучения распространенности употребления алкоголя и иных психотропных веществ среди водителей. Не ради праздного интереса, а для снижения аварийности и ДТП со смертельным исходом. «Рассматривалась возможность обмена опытом с норвежскими коллегами и внедрения новых технологий... А поскольку биоматериал отправляли в Тремсе впервые, то напортачили с оформлением таможенных документов. Собственно говоря, обвинить мурманских медиков не в чем, так как до последнего времени приграничное сотрудничество всячески приветствовалось, а борьба с аварийностью на дорогах была возведена в ранг первоочередных задач.

Ещё одно резонансное событие, но это уже не из зоны ответственности врачей, а скорее, сфера ответственности органов опеки - гибель ребёнка в Апатитах. По иронии судьбы она совпала с акцией «Быть ребёнком не должно быть больно», которая состоялась в Мурманске. Её уже 11 раз проводят специалисты регионального Министерства образования и науки совместно с норвежскими коллегами из Международного объединения «Спасем детей». Вот вам доказательство того, что сотрудничество с соседним Королевством пронизывает буквально все стороны нашей жизни.

Вопиющий случай произошёл в Апатитах, где многие жители оказался в шоке от смерти пятилетнего малыша, который скончался в операционной после травм. Побои в воспитательных целях нанёс ему отчим. 21-летний мужчина был недоволен поведением ребёнка и ударил его несколько раз руками по голове. 22-летняя мама при этом была дома, она занималась младшим ребёнком. После жестокого воспитания, по словам родителей, мальчика отправили спать, а спустя несколько часов, когда ребёнку стало очень плохо и он не мог встать с кровати, вызвали скорую. В больнице ребёнку провели две операции, но спасти жизнь врачам не удалось. Следователи уже выяснили, что семья приехала в Апатиты из Карелии, на учёте не состояла. Отчима уже задержали, ему предъявлено обвинение.

- Ввиду наступления смерти малолетнего ребёнка, мужчине предъявлено обвинение по более тяжкой статье, - отмечает Ксения Кошелюк, старший помощник по взаимодействию со СМИ начальника СУ СКР по Мурманской области. - Это ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. В данный момент мужчина находится под стражей.

- А что будет с младшим ребёнком? - с этим вопросом редакция «Арктик-ТВ» обратилась к Борису Когану, региональному уполномоченному по правам ребёнка.

Ещё одна новость, взволновавшая умы обывателей, - это обещание из уст губернатора Мурманской области ввести с нового года новую квитанцию за вывоз мусора. Не даром глава региона обратилась к чиновникам и журналистам с просьбой всё как следует объяснить гражданам, чтобы потом не было недовольства и ненужных вопросов.

На федеральном уровне в последнее время неоднократно поднимали вопрос и о ликвидации мусора. Эта тема стала главной в повестке оперативного совещания в областном правительстве. Согласно действующему законодательству, в регионах активно вводят современные системы обращения с отходами. Сортировочный комплекс должен заработать и в Мурманске, открыть предприятие планируют в декабре, предпосылок к отсрочке запуска пока нет.

Но больше всего жителей региона беспокоит вопрос о росте цены за современные технологии, а, по словам властей, суммы в квитанциях вырасти, по крайней мере в первое время, не должны.

Это как с квитанциями за тепло, воду и свет. Раньше все деньги собирали управляющие компании, а потом стали печатать отдельные платежки. Так же и тут: платежи за вывоз мусора просто вычленят, оставив управляшкам сумму только за содержание и ремонт. Кроме того, с этого момента льготники могут получать субсидию на эту коммунальную услугу. Тем не менее, уставший от бесконечной коммунальной реформы народ, пока отказывается ликовать. «Деревяшки» горят, колонки не работаю, в каждой хатке свои неполадки…

Между тем Мурманск наводит лоск и готовится к встрече участников деловой недели. Хотя федеральные министры не подтвердили своё присутствие на форуме. В дискуссиях будут участвовать их замы. Ожидается приезд десятка международных делегаций, представителей 18 российских регионов, а в общей сложности на разных площадках встретятся 3,5 тысячи экспертов от бизнеса, власти и общественных организаций. Накануне события, которое в очередной раз должно привлечь внимание страны и мира к Мурманской области и к Кольской опорной зоне, привлечь инвесторов в том числе преференциями, например, дешевой электроэнергией, Алексей Тюкавин, первый заместитель губернатора Мурманской области, провёл пресс-конференцию. В пресс-центр первый вице-губернатор приехал прямиком с корабля. В четверг в Мурманск пришёл буксир «Юрибей». Судно было построено на верфи города Темрюк в Краснодарском крае для компании «Росатомфлот». Работать буксир будет в порте Сабетта. Судно предназначено для обеспечения комплекса портовых услуг в Обской губе.

Кроме глобальных проблем на деловой неделе будут обсуждать совершенно утилитарные темы, которые так или иначе касаются каждого: энергосберегающие технологии, которые должны в итоге уменьшить коммунальные платежи; общедомовые приборы учёта, которые должны сделать их максимально прозрачными и справедливыми. Будут даже обсуждать вопрос перехода на электромобили, благодаря которым воздух в городе должен стать чище. И снова доброе и вечное сеют норвежцы…

Гость программы «Итоги» Юрий Сергеев, консультант экологического объединения «Беллона», расскажет о значении перехода на электромобили для нас и страны. Тем более, в этом году Мурманск сделал в этом направлении первый шаг.

На этой недели торжества по случаю 85-летия отмечали в «Кировке». Дворец культуры старше Мурманской области на пять лет! Сначала была культура, а потом самостоятельность субъекта федерации.

Нельзя пройти мимо того, что в театре Северного флота состоится премьера. Минимум декораций, максимум смысла. Именно так характеризует спектакль «Фантазии Фарятьева», режиссёр-постановщик театра Северного флота Юрий Сергиенко. Пьеса, написанная в начале 70-ых годов прошлого века, до сих пор собирает полные залы

А в океанариуме Мурманска на этой неделе открылась фотовыставка, посвящённая ластоногим артистам. Социальный проект фотохудожника и издателя Александра Глухова организована при поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и Мурманского морского торгового порта.