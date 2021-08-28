ИТОГИ: Наша Териберка – место, где краб Юра обрёл свободу, и на обложке российского «Vogue»

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская.

Регион получил кредит в размере почти 3,5 миллиарда рублей на строительство «Нового Мурманска». Знаменитого ещё по Петербургскому международному экономическому форуму краб Юра обрёл свободу. Членистоногое выпустили в Баренцево море. Праздник каждый день! Ну, если не день, то в каждый выходной - точно. Губернатор Андрей Чибис заявил, что одна из задач туриндустрии Мурманской области – каждый уикенд проводить яркое событие. Красоты Териберки попали на обложку российского «Vogue». На острове Шалим, в бывшем посёлке Порт-Владимир, установлена мемориальная доска Михаилу Орешете.

Серьезный пожар случился в самом центре Мурманска. Горела кровля жилого дома.

Заполярье славится не только своей уникальной природой и суровым климатом, но и своими красавицами. Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось побеседовать с двумя победительницами конкурса «Мисс и Миссис Великая Русь».

А расширить картину событий уходящей недели мне помогут гости программы «Итоги». Главный библиотекарь отдела краеведения Светлана Дячок расскажет о конкурсе, который проводит для авторов книг, иллюстраторов и издателей научная библиотека. Андрей Лебедев, заместитель председателя МРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана», ответит на вопрос, который сейчас часто задают россияне: «Чем может обернуться для нас вывод американских войск из Кабула?». Мы же спросим у ветерана боевых действий в Афганистане, а что, на его взгляд, является залогом мира в этом регионе.