ИТОГИ: Наша жизнь крутится вокруг вокзала, причала и аэропорта

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

В столице Заполярья выпал первый снег! В порт приписки пришёл новый атомоход «Арктика», а из Мурманска в Санкт-Петербург отправился первый двухэтажный пассажирский состав. Обо всем по порядку прямо сейчас.

Итак. В понедельник из Мурманска в северную столицу отправился первый двухэтажный поезд. Новые вагоны показали журналистам, а состав проводили с оркестром.

Это уже не первый проект - озвученный горожанам. Напомню, к 100-летию Мурманска нам обещали на этом месте хабл - транспортно-пересадочный узел в комплексе с морским и автобусным вокзалами по проекту «Арктическая гавань». Не так давно модернизация только здания железнодорожного вокзала оценивалась в 10 миллионов рублей. При этом общая стоимость работ оценивались в 193 миллиона рублей...

На этой неделе аэропорт «Мурманск» отрапортовал, что почти полностью восстановил пассажиропоток. За 9 месяцев предприятие обслужило 655 тысяч человек, практически полностью восстановив пассажиропоток. Возобновление привычной работы воздушной гавани началось в конце июня, когда в расписание вернули регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург. Далее открылись рейсы на юг России и в Калининград. По итогам лета аэропорту удалось вернуться к докризисным показателям, а в сентябре показать существенный рост…

Мост через Кольский залив отметил 15-летний юбилей. Сооружение, строительство которого началось ещё в 1992 году, а длилось долгие 13 лет.

На сегодняшний день он остаётся самым длинным в мире автодорожным мостом за Полярным кругом. Об этом сообщает «Мурманскавтодор». Мост и территория рядом с ним - это ещё и площадка для фестиваля «Гольфстрим», приемника «Мурманской мили». В этом году важное массовое спортивное мероприятие проводить не стали по понятным причинам.

Напомним, на открытие моста в 2005 году к нам специально приехал на тот момент глава российского правительства Михаил Фрадков. Главной целью поездки стали многочисленные совещания, на которых в первую очередь обсуждались проблемы развития Мурманского транспортного узла.

Вот что писали тогда федеральные СМИ освещавшие визит: «Мурманск является опорной точкой для Северного морского пути, однако нормальное функционирование последнего возможно только при обновлении ледокольного флота. Денег на это нет. Уже десять лет не могут достроить ледокол «50 лет Победы», для завершения его строительства нужно ещё полмиллиарда рублей». Шел 2005 год – пройдёт ещё несколько лет и «50 лет Победы» прибудет в порт приписки Мурманск.

И вот, после долго перерыва, мы встречаем долгожданный атомоход «Арктика». Судно ошвартовалось у причала «Атомфлота» ровно в полдень 12 октября. Путь из Санкт-Петербурга до порта Мурманска составил 21 день, за это время атомоход преодолел около 4800 морских миль. Во время перехода экипаж испытывал «Артику» во льдах, толщина которых достигала местами 3-х метров. На 50 процентах мощности судно преодолело все ледовые поля, встретившиеся в приполюсном районе.

Напомним, закладка судна состоялась в 2013 году, а в 2016 году оно было спущено на воду. «Арктика» самый большой атомный ледокол в мире. Несмотря на то, что на борт гиганта уже поднялась первая экскурсия в составе представителей власти, церемония передачи «Арктики» «Атомфлоту» состоится 21 октября. В ней, скорее всего, примет участие и премьер-министр России Михаил Мишустин. На 21 октября запланирована его рабочая поездка в Мурманскую область, посвященная развитию Северного морского пути и Арктической зоны. Эту информацию озвучила заместитель губернатора Ольга Кузнецова на международной конференции «Логистика в Арктике». Но правительство региона официально поездку Мишустина пока не анонсировало.

18 октября учебный парусник Росрыболовства «Седов» зайдёт в Кольский залив и к вечеру встанет на траверзе мемориала «Защитникам советского Заполярья» в порту Мурманска. Швартовка у причала морского вокзала запланирована на утро 19 октября. Предполагается, что «Седов» будет гостить в Мурманске неделю, за это время на борту сменится курсантский состав.

К прибытию барка «Седов» готовится мурманский силач Леон Мирошник. В его амбициозные планы входит буксировка парусника, а пока спортсмен тренируется на двух 20-тонных грузовиках…