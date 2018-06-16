ИТОГИ: Наши футболисты подарили россиянам победу, а наше правительство – пенсионную реформу

Здравствуйте, программа «Итоги» на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Начали за здравие, кончили за упокой. Уходящая неделя началась с гуляний по поводу Дня России, а закончилась разговорами на кухнях и в офисах по поводу повышении пенсионного возраста. Его всё-таки поднимут и сразу на 8 лет, следом вырастет до 20% налог на добавленную стоимость. Автолюбители продолжают фиксировать рост цен на топлива на АЗС, а некоторые эксперты прогнозируют, что цена бензина может вырасти до 100 рублей. Но 12 июня мы прибывали ещё в благостном неведении и, не смотря на снег, вышли на улицы с флагами и песнями.

В тот же день творческая молодёжь Мурманска собралась на фестивале «Июньский перепляс». Энергичные танцы помогли ребятам не замерзнуть и отлично отпраздновать День России.

И всё-таки поводов для радости после новостей о пенсионной реформе и посещения автозаправок у меня нет. Даже открытие Чемпионата мира по футболу и победа в первой игре российской сборной со счётом 5:0 не сильно утешает. Примечательно, что на кануне первого матча депутат Госдумы Алексей Веллер в интервью парламентской газете дал прогноз, в котором предположил, что счёт первой игры чемпионата будет 2:1 в пользу нашей сборной. Вышло куда лучше! Продолжаем болеть за наших и за державу!

На этой неделе в Мурманске столбик термометра наконец то начал подниматься вверх, на улице потеплело, а вот в домах мурманчан стало прохладнее. В областном центра начали отключать отопление. В Заполярье приступили к опрессовкам теплосетей и подготовке к следующему отопительному сезону. Второй год подряд отопительный период в Мурманской области стал значительно длиннее запланированного. Этой теме в ходе оперативного совещания глава региона уделила особое внимание.

Власти спешат за короткое лето привести в порядок и спортивные сооружения. В городском спорткомплексе «Авангард», например, приступили к плановому ремонту малой чаши бассейна.

Северяне уезжают в отпуска, а редакция телеканала «Арктик-ТВ» уходит на летние каникулы. Снова мы встретимся уже в августе. Но, прежде чем попрощаться, журналисты, как и обещали, разыграли приз между благодарными зрителями телеканала и подписчиками в соцсетях.