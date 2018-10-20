ИТОГИ: Не до политики!? Убивают студентов в Керчи, избивают 11-летнюю школьницу, а заводчики мучают собак

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ».

Север живёт ожиданием снега. Синоптики обещают, что на выходных мы его увидим. Политические новости у многих северян отошли на второй план. Людей волнует страшная трагедия в Керчи, расследование истории с избиением школьницы и голодающие шпицы. Это сегодня самые резонансные темы в Мурманске. Например, северяне собирают деньги, чтобы оказать помощь замученным собакам.

Напомним, история с «концлагерем» для животных стала достоянием общественности в среду, когда у горе заводчицы изъяли 86 породистых собак. В настоящее время животные находятся в Центре временного содержания, где им оказывается медицинская помощь. Однако, ветеринары признаются, что собакам необходимо особое питание и помощь волонтёров.

Расследование дела об избиении 11-летней школьницы находится под контролем следственного комитета. Правоохранительные органы и родители пострадавшего ребёнка намерены обращаться в суд за возмещением морального вреда и компенсации с обидчиков. Однако, участь нападавших девочек пока не известна.

Новая схема мошенничества с банковскими картами в Мурманской области принесла злоумышленникам более миллиона рублей всего за одну неделю. Новые уловки в отработанной схеме афер с банковскими картами кажутся северянам убедительными, в результате чего за несколько минут в руки злоумышленников попадают коды доступа к чужим деньгам.

Злоумышленники усовершенствовали алгоритм действий. Теперь звонки доверчивым северянам поступают с номеров, начинающихся с цифр «8 800», которыми, как правило, пользуются официальные кол-центры. Автомат сообщает о подозрительной транзакции с карты абонента, или о её блокировке. Далее следует соединение якобы с сотрудником колл-центра банка, который просит сообщить имя, номер карты и три цифры на обороте, являющиеся ключом для доступа к средствам на банковской карте гражданина. По факту совершения преступлений возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Чтобы не стать жертвами мошенников Управление МВД России по Мурманской области просит граждан быть внимательнее к звонкам с незнакомых номеров и никому не передавать данных своих банковских карт.

Жители ЗАТО Островной лишились транспортного сообщения с большой землей. Напомним, единственную возможность для выезда и поездки обратно обеспечивал теплоход «Клавдия Еланская», но он отправился на плановый ремонт. Решить вопрос пытались на заседании профильного комитета в областной Думе.

Руслан Назаров, который ранее возглавлял аналогичное ведомство в Чукотском автономном округе, поэтому он готов к работе в суровых условиях Крайнего Севера.

На улицах Мурманска появились яркие разноцветные собаки. Такие необычные арт-объекты были созданы для того, чтобы приучить северян убирать за своими питомцами.