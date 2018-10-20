ХОРОШИЕ НОВОСТИ: День повара, или Праздник живота – это серьёзноВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Про тех, кто манипулирует партнёром
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.10.18 20:30

ИТОГИ: Не до политики!? Убивают студентов в Керчи, избивают 11-летнюю школьницу, а заводчики мучают собак

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ».

Север живёт ожиданием снега. Синоптики обещают, что на выходных мы его увидим. Политические новости у многих северян отошли на второй план. Людей волнует страшная трагедия в Керчи, расследование истории с избиением школьницы и голодающие шпицы. Это сегодня самые резонансные темы в Мурманске. Например, северяне собирают деньги, чтобы оказать помощь замученным собакам.

Напомним,  история с «концлагерем» для животных стала достоянием общественности в среду, когда у горе заводчицы изъяли 86 породистых собак. В настоящее время животные находятся в Центре временного содержания, где им оказывается медицинская помощь. Однако, ветеринары признаются, что собакам необходимо особое питание и помощь волонтёров.

Расследование дела об избиении 11-летней школьницы находится под контролем следственного комитета. Правоохранительные органы и родители пострадавшего ребёнка намерены обращаться в суд за возмещением морального вреда и компенсации с обидчиков. Однако, участь нападавших девочек пока не известна.

Новая схема мошенничества с банковскими картами в Мурманской области принесла злоумышленникам более миллиона рублей всего за одну неделю. Новые уловки в отработанной схеме афер с банковскими картами кажутся северянам убедительными, в результате чего за несколько минут в руки злоумышленников попадают коды доступа к чужим деньгам.

Злоумышленники усовершенствовали алгоритм действий. Теперь звонки доверчивым северянам поступают с номеров, начинающихся с цифр «8 800», которыми, как правило, пользуются официальные кол-центры. Автомат сообщает о подозрительной транзакции с карты абонента, или о её блокировке. Далее следует соединение якобы с сотрудником колл-центра банка, который просит сообщить имя, номер карты и три цифры на обороте, являющиеся ключом для доступа к средствам на банковской карте гражданина. По факту совершения преступлений возбуждены уголовные дела, ведётся следствие. Чтобы не стать жертвами мошенников Управление МВД России по Мурманской области просит граждан быть внимательнее к звонкам с незнакомых номеров и никому не передавать данных своих банковских карт.

Жители ЗАТО Островной лишились транспортного сообщения с большой землей. Напомним, единственную возможность для выезда и поездки обратно обеспечивал теплоход «Клавдия Еланская», но он отправился на плановый ремонт. Решить вопрос пытались на заседании профильного комитета в областной Думе.

Руслан Назаров, который ранее возглавлял аналогичное ведомство в Чукотском автономном округе, поэтому он готов к работе в суровых условиях Крайнего Севера.

На улицах Мурманска появились яркие разноцветные собаки. Такие необычные арт-объекты были созданы для того, чтобы приучить северян убирать за своими питомцами.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаАрктика: из зоны мира - в зону конфронтации?
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Ирина
20.10.18 16:59
Добрый день. Проконсультируйте, пожалуйста, обязана ли УК следить за незаконными постройками и пристройками внутри помещений цокольного этажа МКД, выделенного по проекту под паркоместа? Магазин и кафе
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Сергей Максимчук
20.10.18 15:29
Уважаемый телеканал!!! Уберите кадры с моим изображением из вашего грязного интервью! Если вы воруете чужие ролики для своих репортажей, то может и репортажи ваши фейк?
Комментарий к новости:Собачий «Освенцим» - 86 породистых собак освободили из заточения
Игорь Туленков
16.10.18 20:36
При всем уважении к нашим друзьям-организаторам фестиваля "НордРек" хотелось бы восстановить историческую справедливость. В Заполярье с 2011 по 2016 год проводился фестиваль "И на камнях растут деревь
Комментарий к новости:Исторические реконструкторы Заполярья провели свой первый фестиваль
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире04:55Городские хроники (6+)05:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)05:25«Человек, который познал бесконечность». Художественный фильм (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуОфициальный курс доллара вырос на 9 копеек, евро снизился на 25-PRO ЭнергетикуВ пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 октября-PRO Нефть и газПорт Сабетта будет отправлять газ с «Ямал СПГ» в обоих направлениях Севморпути - «НОВАТЭК»-PRO ЗаконыИностранным судам ограничат право перевозки нефти и газа в Арктике с 2019 года
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 307 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика