ИТОГИ: Не надо паниковать, или Жить лучше и дешевле там, где теплее»

Мартовские метели в объективе любительских телекамер и подготовка к Чемпионату мира по ледяному плаванию. Пожар в жилом доме и учения военных… Пришло время подвести итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Короткой рабочей неделей мы обязаны Международному женскому дню. Аншлаг в цветочных павильонах, традиционные поздравления женщин-автоледи от сотрудников ГИБДД и визит губернатора с подарками в роддом.

Слово не воробей! Специально для программы «Итоги» мы выбрали самые интересные цитаты из высказываний гостей программы «Открытая студия» - совместного проекта телеканала «Арктик-ТВ» радио «Рекорд-Мурманск».

Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области, прокомментировал ошибки в первых квитанциях за вывоз мусора: «Вообще не надо паниковать. Никакой паники. Это такая же коммунальная услуга, как и другие. Мы с вами получаем квитанции по теплу, по воде, по электроэнергии, квитанции по обслуживанию жилого фонда от УК. Точно также работать надо с квитанциями по услуге обращения с ТКО».

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области, рассказывает мурманчанам, как надо бороться с нерадивыми управляющими компаниями: «Управляющие компании должны отчитываться перед жителями. Но, к сожалению, о такой форме отчёта у нас управляющие компани забыли, либо боятся просто прийти к жителям и объяснить, а почему же во дворе, за который мы платим деньги, происходят такие чудные вещи. Я только в воскресенье видел, как на бабушку снег упал, а лёд фактически в метре от неё рухнул. Почему у нас управляющие компании не приходят во дворы и не объясняют людям, что происходит, а прячутся или на телефонные звонки отвечают, или трубки быстренько «бухц» и люди ничего не слышат. А они обязаны отчитываться перед людьми».

Елена Меркушова, председатель областного Профсоюза работников народного образования и науки РФ, сообщила о том, о чём мы всегда знали, что рыба ищет, где глубже, а человек, где лучше. Темой эфира была пенсионная реформа и мероприятия, которые проводятся в связи с ней в Мурманской области: «Север на сегодняшний момент, как для трудовых ресурсов, стал непривлекательным. Более того, люди стали жить по-другому. Изменился биологический возраст человека. И люди поняли, что жить лучше, дешевле там, где теплее».