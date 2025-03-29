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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.25 20:30

Итоги недели: визит Президента РФ Владимира Путина в Мурманск подтвердил огромное значения для региона, страны и мира Международного арктического форума

В четверг Президент РФ Владимир Путин прилетел в Мурманск для участия в Международном арктическом форуме. Однодневная рабочая поездка была насыщена событиями и программными заявлениями.

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская с обзором самых заметных событий прошедших семи дней. А начнём нашу программу с событий недели, на которые обратили внимание журналисты «Арктик-ТВ».

В четверг Президент РФ Владимир Путин прилетел в Мурманск для участия в Международном арктическом форуме. Однодневная рабочая поездка была насыщена событиями и программными заявлениями.

Одной из ключевых сессий Международного арктического форума стало совместное заседание комиссий Госсовета России. Участники, среди которых был и губернатор Мурманской области, поговорили о задачах, которые стоят перед страной в рамках развития Арктических территорий.

В рамках МАФ-2025 губернатор Андрей Чибис предложил ключевые модели развития СМП на долгосрочную перспективу.

Масштабная историческая драма «Северный полюс» стала фильмом открытия форума. Фильм в Мурманске представил режиссёр Александр Котт. Картина рассказывает о первой советской атомной подводной лодке К-3, которая отправляется в поход подо льдами Северного Ледовитого океана.

В Мурманске в рамках Международного арктического форума – 2025 сотрудники регионального управления МЧС провели для жителей и гостей города показательные выступления на борту знаменитого атомного ледокола «Ленин». А рядом с достопримечательностью, на набережной у морского вокзала, прошла выставка вездеходной техники, которая использовалась в экспедиции заполярных спасателей на Чукотке.

В каюте учебного парусного судна «Седов», которое сейчас пришвартовано в Калининградском морском рыбном порту, произошло возгорание. Оно было локализовано силами оперативно-спасательных служб, пострадавших нет. Предварительная причина – неисправность электроприбора. ЧП уже заинтересовалась Северо-Западная транспортная прокуратура. Ведомство организовало проверку. Напомним, на борту легендарного барка проходят практику и курсанты морской академии Мурманского арктического университета.

Участники Международного арктического форума встретились со студентами Мурманского арктического университета и рассказали им о развитии региона, о том, как разные сферы жизни Заполярья, и не только, можно интегрировать в экономику нашей области и целой страны.

В Мурманске открыли выставку макетов ледоколов «Через пять морей». Экспозиция расскажет гостям об истории и развитии Северного морского пути. Одной из первых на модели атомных ледоколов взглянула корреспондент «Арктик-ТВ» Радмила Матренина.

Ещё одна выставка открылась в обновленном Мурманском областном краеведческом музее. Она посвящена экспедиции МЧС «Безопасная Арктика 2025». А необычный автомобиль, на котором проходило путешествие, теперь украшает входную группу учреждения культуры.

Губернатор Андрей Чибис поделился статистикой первой недели работы областного краеведческого музея, который недавно открыли после масштабной реконструкции. Более 4000 жителей и гостей Мурманска пришли на экскурсии в наш музей. Это место уже стало точкой притяжения людей. В учреждении работают 14 иммерсивных залов, рассказывающих об истории Заполярья с древних времен до наших дней. Природа Кольского края представлена в 3Д- декорациях. На каждом этаже есть немало мультимедийных инсталляций, которые увлекают не только детей, но и взрослых. А экспозиция о спецоперации включают в себя артефакты, военные реликвии, истории жизни и подвигов участников Великой Отечественной войны. Посетить краеведческий музей могут все желающие.

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