Итоги недели: жизнь под знаком частичной мобилизации

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

В регионе продолжается частичная мобилизация. Принимают призывников и в мотострелковой бригаде армейского корпуса Северного флота. Для призванных из запаса подготовили места для проживания, дополнительно выдали предметы экипировки - спальные мешки и тёплые вещи. Снарядили личными предметами бронезащиты и стрелковым вооружением. На курсе подготовки опытные инструкторы внимательно относятся к обучению рядовых, следят за правильным использованием обмундирования и оружия, сообщает пресс-служба Северного флота.

На этой неделе губернатор Андрей Чибис посетил Ленинградскую область, чтобы встретится с жителями нашего региона, призванными в рамках частичной мобилизации. Прежде всего главу интересовали условия, в которых разместили призывников, а также вопрос обмундирования. У мобилизованных накопилось немало вопросов, которые они смогли задать губернатору после торжественной части события…

С хлебом и солью, с жареным поросёнком! На главной базе Северного флота на этой неделе встретили корабли, вернувшиеся из похода в Арктику...

Мурманское отделение «Российский союз ветеранов Афганистана» открыло сбор средств для дополнительной помощи мобилизованным северянам и военнослужащим, участвующим в СВО…

Носовую часть К-3 «Ленинский комсомол» перевезли по улицам Кронштадта – это финальный отрезок пути до кластера «Острова фортов». А уже днём её соединили с кормовой частью в Музее военно-морской славы. Уникальный инженерно-логистический проект по транспортировке подводного атомохода из Снежногорска в Кронштадт длился больше года и теперь успешно завершён. Далее будет восстановлен лёгкий корпус в месте соединения носовой и кормовой частей К-3, отреставрированы интерьеры и сформирована внутренняя экспозиция.

В поле зрения сотрудников УФСБ по Мурманской области попал житель региона 2001 года рождения, который перевел денежные средства на подконтрольный вооруженным силам Украины банковский счёт. Как пояснил молодой человек, сделал он это без умысла помощи враждебному иностранному государству. Однако такие действия могут расцениваться как государственная измена...

Губернатор Андрей Чибис внёс на рассмотрение в Мурманскую областную Думу законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей из семей мобилизованных северян, обучающихся в школах и колледжах региона. Согласно проекту, двухразовое горячее питание будет предоставляться указанной категории обучающихся очной формы государственных и муниципальных учреждений. Деньги на реализацию инициативы планируют выделить из областного бюджета. Депутаты регионального парламента 14 октября рассмотрели этот вопрос и приняли по нему положительное решение.

Мы продолжаем знакомить наших зрителей с представителями мирных профессий, благодаря которым в наши дома приходит тепло. На этот раз мы отправимся на самую большую котельную Североморска…

Мурманск отметил свой 106-й день рождения. Праздник в честь этого события провели в субботу. Программа была насыщена культурными и спортивными мероприятиями. Но кульминация состоялась традиционно на Пяти Углах большим концертом.

Расширить палитру событий уходящей недели нам помогут гости программы «Итоги»: Николай Пальченко, лидер регионального отделения «Партия Роста»; Любовь Сочнева, заместитель руководителя Росреестра по Мурманской области; Юрий Дмитриев, врио руководителя Государственной инспекции труда по Мурманской области; Людмила Чернюк, заведующая отделением экстренно-консультативной (санавиационной) медицинской помощи МОКБ, врач анестезиолог-реаниматолог, и Мария Маргам, врач анестезиолог-реаниматолог кардиореанимации МОКБ.