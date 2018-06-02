ИТОГИ: Неделя под знаком 80-летия Мурманской области и 285-летия Северного флота

Здравствуйте, время подвести итоги минувшей недели и рассказать о самых заметных событиях региона. В студии «Арктик-ТВ» Артём Кузьмин. Мурманская область в этом году отмечает 80-летие, школьники сдали первые ЕГЭ, а ледокол «50 лет Победы» вновь будет возить туристов на Северный полюс. Чем ещё запомнилась эта неделя, рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».