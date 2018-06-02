День за днём с «Арктик-ТВ»02.06.18 20:30
ИТОГИ: Неделя под знаком 80-летия Мурманской области и 285-летия Северного флота
Здравствуйте, время подвести итоги минувшей недели и рассказать о самых заметных событиях региона. В студии «Арктик-ТВ» Артём Кузьмин. Мурманская область в этом году отмечает 80-летие, школьники сдали первые ЕГЭ, а ледокол «50 лет Победы» вновь будет возить туристов на Северный полюс. Чем ещё запомнилась эта неделя, рассказывают журналисты «Арктик-ТВ».
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Sergey Kysil
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А сколько специалистов за 10 лет ушло из редакции? И почему?
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
Zviygincew
02.06.18 11:29
Поздравляю ваш коллектив с десяткой! Долголетия всем и творческих успехов! И не прогибайтесь перед трудностями, преодолевайте их смело!
Комментарий к новости:«Арктик-ТВ» отмечает первый юбилей
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