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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.06.21 20:30

ИТОГИ: Неделя под знаком 80-летия начала Великой Отечественной войны

Вы смотрите программу «Итоги», в которой мы расскажем о самых заметных событиях минувшей недели. В студии – Артём Кузмин. Здравствуйте!

В скором времени Мурманск может преобразиться. На минувшей неделе, Артемий Лебедев вместе с дизайнерами своей студии, в очередной раз посетили Мурманск, чтобы представить губернатору новый дизайн код города.

Глава региона Андрей Чибис принял участие в международном форуме «Председательство России в Арктическом совете - экологическая повестка для России и мира». Ключевой темой для обсуждения стала охрана окружающей среды.

22 июня в Мурманске и области прошёл день памяти и скорби, посвящённый восьмидесятилетию со дня начала Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад, 22 июня 1941 года, в 4 часа утра немецкие захватчики вторглись на территорию Советского Союза. На Кольской земле война шла не менее ожесточённо, чем на других участках фронта. Но оборону Заполярья было не сломить. Советские воины выстояли и смогли выгнать нацистских оккупантов. В память об этих страшных событиях северяне возложили цветы к монументу Защитникам советского Заполярья.

22 июня состоялась акция «Свеча памяти», во время которой жители Мурманской области вместе со всей страной зажгли свечи, а в рамках международной акции «Сад памяти» по всей области будут высажены деревья.

От груды бесформенного камня до установки на пьедестале: скульптура, посвящённая павшим защитникам Заполярья, обрела своё место в Долине Славы. Поисковики Мурманской области приступили к установке памятника.

В Мурманске  состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. Ежегодно в нем участвуют ветераны, первые лица области и города, ученики школ, гости и жители Мурманска.

24 июня в полдень жители Заполярья могли присоединиться к всероссийской акции «Весть Победы». Она приурочена к 76-й годовщине парада Победы на Красной площади. В 12 часов дня в честь защитников Отечества и в знак приверженности миру на всей земле в течение одной минуты звучали гудки транспортных средств – от личных автомобилей до общественного и делового транспорта, поездов, кораблей. Гудок также раздавался на заводах и фабриках, в шахтах и карьерах, буровых и портах. В церквях и соборах прозвучал колокольный звон.

В России завершилась международная акция «Сад памяти». Ее участники в этом году высадили более 31 миллиона деревьев. В Мурманской области в рамках акции «Сад памяти» было проведено 45 мероприятий. На них северяне высадили более 12 тысяч деревьев и кустарников. Это дань уважения предкам, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны.

Комментарии

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