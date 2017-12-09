ИТОГИ: Неделя противоречий - в Арктике, Заозёрске, Североморске

Внимание бомондн на этой неделе было приковано к Арктическому форму в Санкт-Петербурге и заявлению губернатора в отношении проекта закона об Арктической зоне. А любители социальных сетей бурно обсуждали обращение вице-губернатора Анатолия Векшина к сити-менеджеру ЗАТО Заозёрск Валерию Урошлеву с предложением добровольно уйти в отставку. А на кухнях бурно обсуждали коммунальные неурядицы, например, корректировки счетов за потреблённое тепло в Североморске.

Текущая версия проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны» не даёт особого повода для оптимизма. Об это заявила губернатор Мурманской области Марина Ковтун на пленарном заседании VII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» в Санкт Петербурге.

В правительстве региона проанализировали представленную очередную версию проекта федерального закона и сочли, что он не отражает большинства моментов жизни северных регионов, фактически останавливаясь только на экономике. Критике глава Мурманской области подвергла и стоимостной подход к понятию «якорный проект» опорной зоны в Арктике, заложенный в текущей версии законопроекта. Разработчики признают таковым проекты только стоимостью свыше 100 млрд рублей. Однако, этому критерию, в частности, не соответствует инвестпроект компании «Новатэк» по созданию центра строительства крупнотоннажных морских сооружений на западном берегу Кольского залива.

- Недавно был опубликован законопроект, но вы знаете, текущая версия закона не даёт нам особого повода для оптимизма и ставит сегодня вопросов больше, чем даёт нам ответов на наши, - говорит Марина Ковтун, глава нашего региона. - Законопроект меняет своё назначение и сводится только к порядку формирования и функционирования опорных зон.

Мурманск может стать базой для администрации Северного морского пути. Руководство страны решило, что за его развитие будет отвечать Госкорпорация «Росатом». Об этом на форуме «Арктика: настоящее и будущее», который в эти дни проходит в Петербурге, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин: «Сегодня есть уверенность, что такая структура будет создана в ближайшее время, - заявил Дмитрий Рогозин, заместитель председателя правительства Российской Федерации. - Президент поддержал наделение полномочиями Госкорпорации «Росатом» с координацией Госкомиссии по Арктике».

Чёткое понимание того, какой именно будет новая структура, где разместится и каким нормативным актам должна подчинятся, будет сформировано уже до конца этого года. При этом Дмитрий Рогозин отметил, что развитие Северного морского пути – это амбициозный, глобальный проект. Создание транспортного коридора с круглогодичной проводкой может стать новой мировой транспортной артерией. Он сообщил, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию головной новый ледокол «Арктика», до 2021 года – ещё два серийных ледокола.

На форуме также обсудили опыт международного сотрудничества Мурманской области. Министр экономического развития региона Елена Тихонова отметила, что в 2018 году исполнится 25 лет со дня подписания Декларации о сотрудничестве в Баренцевом/Евроарктическом регионе. Она рассказала о перспективах продления круизной линии «Хуртигрутен» до Мурманска и возобновления авиасообщения с соседними странами.

Тем не менее, праздновать победу рано. Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко в среду анонсировал создание «арктического подразделения» в Смольном. Северная столица претендует и не без основания, учитывая её кадровый и научный потенциал, и на звание «Арктической» столицы. Этому мы пока можем противопоставить Северный флот и своё географическое положение и желание жить и работать за Полярным кругом. Осталось только обратить на себя внимание на всех уровнях власти.

В пятницу свою точку зрения на наши арктические перспективы поведал сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко.

На этой неделе члены областного правительства озадачились тем, как сделать Кировск всесезонным курортом Финансовые вложения в строительство новой транспортной развязки и реконструкцию лыжного стадиона уже позволили городу получить право проведения этапа Кубка России по лыжным гонкам.

А в это время в Хибинах отмечается повышенная лавиноопасность. Для того, чтобы стихия не спровоцировала трагедию, специалисты лавинной службы проводят принудительные спуски снежного покрова Хибин. Они проводят плановые подрывы, провоцируя контролируемый сход снега. Причина высокой лавиноопасности - обильные снегопады и рыхлая структура снега. Выглядит такой спуск лавины очень эффектно. Оценить сход плановой лавины можно благодаря кадрам, которые снял кировчанин Александр Быков в районе горы Кукисвумчорр. Все принудительные спуски были проведены успешно.

«Ни хвоста, ни чешуи!» - под этим лозунгом на минувших выходных заполярные рыбаки дали старт зимнему сезону спортивного рыболовства. Соревнования на озере Малый Пулявър поддержали спонсоры – компания «Русская Аквакультура», а съёмочная группа «Арктик ТВ» выяснила все секреты мастеров.

Мурманским полицейским поступила информация от одного из производителей консервов печени трески. Работники предприятия уверили стражей порядка, что их торговый знак используется незаконно, а в магазины уже попала подделка. Сотрудники полиции информацию проверили, она подтвердилась. На прилавке одного из мурманских магазинов действительно оказались консервы с явными признаками контрафакта. Всю партию сомнительной продукции изъяли. И в ходе административного расследования факт незаконного использования товарного знака подтвердился. В отношении владельцев торговой точки составлен протокол об административном правонарушении. Материалы проверки направлены для рассмотрения в арбитражный суд Мурманской области для привлечения нарушителей к ответственности.

Заполярных крабов проще встретить в меню столичных ресторанов, чем в мурманских магазинах. Оказалось, что это заслуга браконьеров. Именно они наладили нелегальные поставки деликатесной продукции в столицу и Санкт-Петербург. Однако, теперь преступной группе грозит наказание вплоть до лишения свободы.

В коридорах власти и социальных сетях всю неделю бурно обсуждали предложение вице-губернатора по внутренней политике главе администрации ЗАТО Заозёрск добровольно уйти в отставку, не дожидаясь пока местные депутаты отстранят его от занимаемой должности через суд. Напомню, что споткнулся сити-менеджер на вопросах подготовки закрытого города к зиме, где муниципалитет принял от Миноборны котельную. Анатолий Векшин первым из действующего состава областного правительства использовал такой простой и дешевый приём для общения с муниципальными властями.

А в четверг другой вице-губернатор, курирующий ЖКХ, намекнул что проблемы в коммуналке могут стать причиной смены исполнительной власти в Никеле, где тоже плохо подготовились к холодам. Мы много говорим об эффективности губернаторов, но у нас отсутствует шкала оценки эффективности глав.

Напомню, что митинг электрообогревщиков в Кандалакше состоялся в прошлую субботу. Областное правительство предложило Госдуме внести поправки в существующие правила и Жилищный кодекс, чтобы получить какую-то формулу для расчетов с людьми, которым когда-то местные органы власти разрешили срезать батареи отопления в квартирах. Однако, процесс этот не быстрый. Куда быстрее было бы перевести на альтернативные источники отопления весь дом целиком, вместо того, чтобы пытаться высчитать, кто и сколько должен платить за места общего пользования и остаточный обогрев. Тем более, что это законом не запрещается, достаточно решение собрания собственников жилья: хотим всем домом отказаться от центрального отопления.

А такое желание периодически у людей возникает, когда они получают квитанции с так называемыми корректировками. Кстати, последняя резонансная ситуация, происшедшая в Кировске, была связана с тем, что в 4-этажном доме два этажа были переведены на отопление с помощью электрообогрева, поэтому за них пришлось платить остальным жителям. Но эти нюансы мало понятны людям, они морально не готовы к большим цифрам в квитанциях. Например, таким, которые насчитали ресурсники североморцам. Накануне там состоялся сход жильцов с участием ресурсников и местных властей. О грядущем перерасчёте извещали граждан заранее, но цифры поразили их воображение. В дело вмешалась прокуратура и объявила, что перерасчёт сделан с опозданием - четвертый квартал на дворе 2017 года, а показаний были сняты с прибора учёта ещё в 2016 году. Соответственно, нельзя и текущий год рассчитывать по прибору учёта. Интересно, ресурсники специально пропустили сроки давности? Или их об этом слёзно попросили в администрации ЗАТО, где в этом году выбирали нового главу флотской столицы Евменькова. Учитывая важность момента, власти и не хотели будоражить население не популярными перерасчётами. Это всего лишь частное предположение, но зная политическую кухню, нисколько не удивляюсь, если это окажется правдой.

Хотели как лучше - вышло как всегда. По этой же причине приостановлен выпуск квитанций в п.Зеленоборский. Что любопытно, по этим перерасчётам жителям двух населенных пунктов было доначислено 10,5 миллиона рублей, а возвратить должны были людям почти в полтора раза больше - 14,7 миллиона. Теперь у кого-то не получилось сэкономить. Вот что выходит, когда коммуналку смешивают с политикой. И ещё пара говорящих цифр: всего областным предприятием МЭС проведено 650 корректировок, жителям 450 домов денежные средства за тепло были возвращены, доначисление было проведено в 200 случаев. В сходы и собрания недовольных это вылилось только дважды, поэтому можно сказать, что число недовольства составило порядка 1% от всех случаев корректировок. Суммарно населению «Мурманэнергосбыт» вернул 108 млн рублей, а доначислено было 36 млн.

Светлана Макарова, экс-директор управляющей компании «ЖЭК», попыталась опротестовать приговор, который ранее вынес ей Октябрьский районный суд города Мурманска. По мнению женщины и её защитника, 4 года в колонии общего режима - непомерно жёсткий приговор. Апелляцию она подала в областной суд и попросила либо заменить колонию общего режима на колонию-поселение, либо предоставить отсрочку до достижения её девятилетней дочерью 14-летнего возраста.

В исправительной колонии № 18 строгого режима в посёлке Мурмаши плановый обыск личных вещей принял неожиданный поворот. Заключённые устроили бунт с провокационными акциями, сжигая запрещённые вещи и угрожая покончить с собой.

После таких новостей срочно требуется хотя бы одна позитивна. Северный рубль по прежнему остаётся длинным. Эксперты утверждают, что зарплаты в нашем регионе одни из самых высоких по стране. Эксперты оценивали доходы жителей регионов в 2017 году. В качестве основного показателя использовали долю высокооплачиваемых работников с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц на руки и долю тех, у которых доход составляет менее 10 тысяч. Оказалось, что самые высокие зарплаты в России у москвичей, жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки. В целом лишь 4,1% работников могут похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей. При этом лишь 17 регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше среднего. Мурманская область находится в их числе. По мнению исследователей, больше 100 тысяч рублей в нашем регионе получают 8,1 процента работников. Средняя зарплата в Мурманской области составляет 36,7 тысячи рублей, а это почти 2,5 величины прожиточного минимума по региону.

С такими деньжищами мы летать стали больше. Впервые за четверть века аэропорт Мурманск пробил рекорд по перевозке пассажиров. В этом году через воздушную гавань прошло 800 тысяч жителей и гостей региона. Такой результат социалисты предприятия решили отметить масштабно и, прежде всего, наградить счастливчика, преодолевшего заветную цифру.

Заполярным выпускникам на этой неделе в итоговом сочинении предложили порассуждать на тему верности, равнодушия и ошибочности общественного мнения. В этом году экзамен сдают почти три с половиной тысячи выпускников Мурманской области. Сочинение является обязательным и даёт допуск к государственной итоговой аттестации. Его результаты могут использоваться и при приёме в учебные заведения. В этом году школьникам на выбор предложили пять тем. Так выпускники могли рассуждать о том, когда можно простить измену и чем смелость отличается от безрассудства. Продолжительность экзамена составила почти 4 часа, за это время выпускникам надо было написать текст, не менее чем в 350 слов. Сочинение оценивается по пяти критериям: соответствие теме, аргументация, привлечение литературного материала, композиция, качество речи и грамотность. Оценки не ставятся, ученик получает либо «зачёт», либо «незачёт». Результаты будут объявлены не позднее 20 декабря.

О литературе, искусстве и культуре Севера. В Мурманском государственном арктическом университете стартовали «Масловские чтения». Научно-практическая конференция организована на площадке вуза уже в16 раз. А вот темы из года в год не меняются.

Самые талантливые и целеустремленные. В Мурманске вручили губернаторские премии одаренным детям и молодёжи. На торжественной церемонии собрались около ста школьников и студентов со всей области. А пять самых достойных получили премию «Олимп».

В зале три тысячи зрителей, все помнят песни легендарных групп «Русский Размер», «Bad Boys Blue», Акулы, диджея Цветкова и Алексея Потехина с хитами «Руки вверх!». Мурманский Ледовый дворец стал сценой для «Большой дискотеки».

Команда звёзд против команды управления Северного флота. В Североморске состоялся товарищеский хоккейный матч. На льду с легендами мирового хоккея встретилась команда «К-21», которую возглавил командующий, вице-адмирал Николай Евменов.