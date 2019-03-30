ИТОГИ: Неделя в Мурманской области прошла под знаком Чибиса

Здравствуйте! На «Арктик-ТВ» - время итогов. В студии - Александра Ретунская.

Все разговоры только о нём! Что успел сделать за первую неделю своей работы врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис? О чём снимает фильм в Заполярье Сергей Брилёв? Кто следующий на выход в областном правительстве? И чувствуют ли северяне улучшения в сфере ЖКХ, да и вообще, в жизни с приходом Чибиса, как-никак, в прошлом он был главным жилищным инспектором Российской Федерации?