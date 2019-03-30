День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.03.19 20:30
ИТОГИ: Неделя в Мурманской области прошла под знаком Чибиса
Здравствуйте! На «Арктик-ТВ» - время итогов. В студии - Александра Ретунская.
Все разговоры только о нём! Что успел сделать за первую неделю своей работы врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис? О чём снимает фильм в Заполярье Сергей Брилёв? Кто следующий на выход в областном правительстве? И чувствуют ли северяне улучшения в сфере ЖКХ, да и вообще, в жизни с приходом Чибиса, как-никак, в прошлом он был главным жилищным инспектором Российской Федерации?
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
30.03.19 12:36
Накануне 67-летия послать Н. Максимову представлять край, где губернатор годится ей в сыновья? Так она, что помнила о полярках для мурманчан, давно забыла. А вот, что подумают про нашу область, никто
Никитин Василий
30.03.19 12:33
Это похоже на картинку: по улице слона водили! Чибис мог бы увидеть такие же неубранные дворы и в Москве!
Комментарий к новости:Нужны воля и трудолюбие – Андрей Чибис после рабочей поездки в Североморск
Виктор
29.03.19 22:49
Прислал Путин д****а, теперь будем его слушать! * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Андрей Чибис открыл наши глаза на бедственное состояние рыбной отрасли на Мурмане
-Скоро в эфире16:05«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)16:25««Мерседес» уходит от погони». Художественный фильм (12+)17:40Городские хроники (6+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области отмечается рост объёмов вкладов-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 17 копеек, доллар теряет почти 7 копеек-PRO ЭнергетикуНа Кольской АЭС энергоблок № 3 выведен в плановый ремонт-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 1 апреля-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO Законы«Шкуру» невыловленных крабов уже поделили – закона на проведение аукционов по квотам ещё нет, а деньги от них уже заложили в бюджет
-Нам интересно Ваше мнение22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 355 человек