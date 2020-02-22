ИТОГИ: Неспокойно в наших дворах и в коридорах региональной власти

Время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Новые назначения, отставки, аресты в областном правительстве. Когнитивный диссонанс - пока чиновники рапортуют о победах на снежном фронте, северяне делятся в соцсетах фотографиями гигантских сугробов и ломают ноги из-за гололеда. Граница на замке! Как долго мы не увидим китайских туристов в Заполярье? Нужен ли нам кинологический парк и новые арт-объекты? Мнение северян о скамейке в виде ледокола.

А в гости мы сегодня пригласили Александра Шильникова, заместителя начальника отдела по ГО и ЗН ГУ МЧС России по Мурманской области.