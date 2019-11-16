ИТОГИ: Ни дня без учений, или Кольский полуостров «засветился» на чешском телеканале

Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. Подведём итоги недели и заглянем в будущее. Сегодня гость нашей программ Евгений Гоман – создатель арктического театра, которому доверили провести «перезагрузку» заполярной культуры. А аргументы в пользу здорового образа жизни накануне Международного дня отказа от курения приведёт хирург-онколог Кирилл Михайлов.

У тех земляков, которые ещё не избавились от вредной привычки, есть время одуматься до 21 ноября, когда отмечается эта дата.

А теперь перейдём к событиям уходящей недели. Деловая неделя в заполярной столице стартовала с выставки «СевТЭК-2019». Не исключено, что в следующем году ресурсникам и энергетикам будет предложено изменить формат выставки-конференции, так как принимать смотр достижений будет уже другой вице-губернатор, поскольку Евгений Никора публично объявил о своём намерении побороться за кресло мурманского сити-менеджера. Напомню, на сегодняшний день в конкурсную комиссию горсовета Мурманска подали документы два претендента, а имя финалистов объявят после 25 ноября

Возможно, в будущем Мурманск и станет культурной столицей Арктики, а пока поводы для гордости всё чаще нам подкидывают военные, так как наш регион не даром слывёт в стране, да и в мире, одним из самых милитаризированных.