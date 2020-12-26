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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.12.20 20:30

ИТОГИ: Никель прощается с плавильным цехом, а Мурманск открывает ярмарку с катком

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

На этой неделе мы благополучно преодолели экватор полярной ночи и теперь с каждым днём в Мурманской области будет становится все светлее, а вот тепла на эти выходные нам не обещают – и в субботу, и в воскресение будут морозы.

А вот где было по-настоящему жарко на прошедшей неделе – так это в плавильном цеху, правда недолго. В Мурманской области в Никеле завершил свою работу комбинат, который десятилетиями был градообразующим предприятием для жителей посёлка.

На этой неделе теплоснабжающие компании совместно с региональным Минэнерго посвятили передовикам производства фотовыставку. Проект назвали «проСТО» - в честь профессионального праздника, который энергетики ежегодно отмечают 22 декабря.

С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов. Рост тарифа, по мнению специалистов, обоснован, так как он долгое время оставался одним из самых низких в России. При этом Мурманская область - в пятёрке лидеров по стоимости строительно-монтажных работ.

Итоговая пресс-конференция глав Мурманска быстро разошлась на цитаты. Андрей Сысоев, например, посетовал на нехватку гастарбайтеров в Мурманске, а Евгений Никора признался, что с удовольствием будет платить дополнительные три рубля за капремонт.

На пешеходной зоне улицы Воровского областного центра готовится к открытию новогодняя ярмарка. На входе в неё жителей и гостей города будут встречать два северных оленя, образующих своими рогами светящуюся арку.

Лучших спортсменов Мурманска наградили за их достижения. Традиционный праздник «Звёзды спорта» состоялся, но в ином формате: без гала-концерта, в узком профессиональном кругу, разделённый на несколько встреч по разным подгруппам. В этом году награды получили 25 человек.

А гости программы «Итоги» Ольга Кузнецова, вице-губернатор Мурманской области, Александр Буч, руководитель Центра экспорта Мурманской области, и Александр Хмель, руководитель проекта «Я жду Нюфацея бенч», дополнят картину событий уходящей недели, поделятся своими оценками по некоторым событиям, прошедшими года.

 

Комментарии

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