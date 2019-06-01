ИТОГИ: Николая II связали с Мурманском навечно, или Маленькая ошибочка в отчёте Чибиса

Здравствуйте! Время итогов на телеканале «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

По указу Владимира Путина более 40 аэропортам страны присвоили дополнительные имена. Официальный документ вчера опубликовали на Интернет-портале правовой информации, согласно которому международный аэропорт Мурманск получил имя Николая II.

Имена воздушным гаваням жители нашей страны выбирали в рамках проекта «Великие имена России», для участия в котором были выбраны 45 международных аэропортом в нашей стране, в том числе и аэропорт Мурманска. Самодержец Николай II Романов, полярный исследователь Иван Папанин и дважды Герой Советского Союза Борис Сафонов - три выдающиеся личности в истории Кольского Заполярья были лидерами по итогам предварительного голосования на третьем этапе конкурса. Однако, лидировал в голосовании последний Император Всероссийский.

На этой неделе ВЦИОМ опубликовал дважды данные социологических опросов, согласно которым, сначала уровень доверия россиян к президенту упал до исторического минимума, а потом значительно вырос. А всё потому, что, по словам директора центра, люди не верят, что завтра будут жить лучше, чем сегодня. С выводами главы ВЦИОМ не согласились эксперты «Левада-центра». По их мнению, уровень доверия не сократился а просто перестал расти, потому что в нашем обществе наблюдается так называемый эффект чёрных очков, когда в стране что бы не происходило, народ все время недоволен.

31 мая ВЦИОМ опубликовал на своем сайте итоги опроса о доверии политикам, который был проведён по новой методике. По словам главы Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерия Федорова, раньше респондентам задавали два вопроса: «Как вы оцениваете работу Владимира Путина на посту президента?» и «Назовите 4-5 российских политиков, кому бы вы доверили решение вопросов государственной важности». В новом опросе добавили ещё один вопрос: «Вы доверяете или не доверяете Владимиру Путину, Дмитрию Медведеву, Геннадию Зюганову, Сергею Миронову, Владимиру Жириновскому?»

Согласно последним данным ВЦИОМ, опубликованным на их сайте, на прямой вопрос о доверии Путину (закрытый вопрос) положительно ответили 72,3% респондентов, Дмитрию Медведеву - 37%, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому - 36,1%, главе КПРФ Геннадию Зюганову - 32,6%, руководителю «Справедливой России» Сергею Миронову - 26,7% опрошенных.

При этом в рейтинге доверия российским политикам в целом (открытый вопрос) показатель Путина составил 30,5%.

В этой связи любопытно, что когда губернатором Мурманской области стала Марина Ковтун, она предложила северян снять розовые очки и трезво оценить перспективы развития региона без Штокмана. А каким видит будущее края Андрей Чибис, её приемник? В четверг он представил депутата облдумы и публике свой первый доклад

Самое любопытное, что за всё время своего выступления Андрей Владимирович ни разу не заглянул в шпаргалку: он говорил с залом легко и непринужденно, а один раз, когда говорил о дешёвой рыбе, сорвал аплодисменты. Самые внимательные участники мероприятия заметили в презентации ошибку: кто-то по не внимательности написал, что на Северном бассейне в прошлом году добыли 600 млн тонн рыбы, в то время как во всей стране добывается чуть более 5 млн тонн. Ну, польстили себе немного, с кем не бывает!

Главное, чтобы Мурманскую область знали в высоких федеральных кабинетах. На этой неделе у нас побывал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Глава ведомства готов вместе с правительством региона работать над развитием портовой инфраструктуры и заявил, что федеральное отраслевое ведомство может передать портовые причалы в аренду акционерному обществу «Мурманский морской рыбный порт». По его словам, ключевым фактором для их передачи в аренду станут инвестиционные обязательства компании.

На этой неделе в областном правительстве произошли очередные кадровые перестановки. Министр природных ресурсов и экологии Руусалеп уступил своё место Дмитрию Латашеву, который ранее трудился в Минэнерго.

Ушёл в отставку министр строительства Леонид Канн.

Все остальные члены регионального правительства продолжат трудится на своих местах, стараясь теперь делать это максимально открыто, беря пример с Андрея Чибиса.