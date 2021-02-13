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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.02.21 20:30

ИТОГИ: Ночной пожар уничтожил 13 квартир, а редакция «Арктик-ТВ» опередила региональных силовиков

Пожар в Кандалакше, «чёрные» риэлторы в Мурманске. День памяти Пушкина и День безопасного интернета. И это не всё, чем запомнилась уходящая неделя журналистам «Арктик-ТВ». Подробно о главных событиях мы расскажем в программе «Итоги». В студии – Александра Ретунская.

А гостями в студии на этой раз станут представители благотворительной организации «Колыбель».

Депутаты Мурманской областной Думы на этой неделе собрались на первое в этом году заседание. Оно же открывает последний политический сезон Думы 6-го созыва. Вопросов много и часть из них действительно, что называется, наболевшие.

Мурманские полицейские рассказали о задержании банды «чёрных» риэлторов. Специальный репортаж об этой ситуации мы показывали ранее в эфире нашего телеканала. Теперь с официальным заявлением выступили и сами сотрудники правоохранительных органов.

13 квартир уничтожил пожар, вспыхнувший в деревянном доме в Кандалакше. Семьям, которые остались без кровли и имущества, правительство Мурманской области окажет материальную помощь.

Проект #ВкусАрктики, разработанный одной из мурманских компаний, стал лауреатом второй степени в номинации «Лучший гастрономический тур» в финале VII Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Всего конкурсному жюри было представлено 202 проекта из 46 регионов России. #ВкусАрктики был разработан с акцентом на погружение туристов в основы саамской, поморской и современной арктической кухни в заведениях общественного питания. Тур так же знакомит участников с историей, культурой и бытом народов Кольского полуострова.

Мурманский краевед, один из организаторов поискового движения Михаил Орешета умер на 70-м году жизни. Почти полвека он посвятил исследованию тех мест в Заполярье, где проходили ожесточенные бои. Благодаря ему многие семьи смогли узнать о судьбе родных и близких, которые на протяжении долгого времени считались пропавшими без вести.

В правительстве региона обсудили вопросы подготовки к 86-му празднику Севера и 61-го Праздника Севера учащихся.

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kolobok
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