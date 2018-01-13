ИТОГИ: Новый год позади – выборы президента впереди, или Северяне встретили «Илью Муромца» и Солнце

Здравствуйте! Продолжительные новогодние каникулы и первая короткая рабочая неделя подходит к концу. Чем запомнилось начало года? Подведем итоги на «Арктик-ТВ».

В России стартовал сбор подписей в поддержку кандидатов в Президенты РФ. Ко мне лично уже приходили с просьбой поставить подпись. А к вам? Региональным властям, как утверждают эксперты, необходимо создать ажиотаж вокруг кампании 2018 года с тем, чтобы увеличить таким образом явку избирателей. Есть, как минимум, две причины прийти на избирательные участки в марте. Во-первых, выборы теперь раз в 6 лет, что реже, чем Олимпиада или Чемпионат мира по футболу. Во-вторых, это должны стать последними выборы Владимира Владимировича. Так что мурманская девочка Ульяна, появившаяся на свет в первую минуту нового 2018 года в роддоме областного центра, уже не будет голосовать за Путина, когда подрастёт. По традиции новогоднего младенца навестили члены кабинета министров. На этот раз почётная миссия выпала Андрею Иванову, министру рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

Самым обсуждаемым событием зимних каникул стало объявление о том, что 10 тысяч сотрудников ГИБДД в 2018 году лишатся работы. Президентский указ о сокращении штата дорожной полиции нацелен на повышение эффективности и снижение затрат: людей с жезлом заменят видеокамеры. А в это время в Мурманской области сменился начальник областного ГИБДД – ранее полковник Алексей Тарунин занимал должность заместителя начальника Управления МВД России по г.Мурманску.

Начало года запомнится так же большим числом сообщений о возгорании автомобилей. Больше всего иномарок повредил красный петух в областном центре. В частности, пострадал автомобиль, принадлежащий председателю местной еврейской общины. Эта сомнительная новость быстро просочилась в федеральные издания под соусом «целенаправленной антисемитской акции, по крайней мере, так считает пострадавший Илья Раскин. Ещё одно резонансное событие с участием транспортного средства произошло в Апатитах, где со стоянки ДОСААФ нетрезвый мужчина угнал легкобронированный военный тягач. Он въехал на нём прямиком в витрину магазина. Легкобронированный тягач МТ-ЛБ, принадлежащий апатитскому ДОСААФ, хорошо знаком практически каждому жителю города. На нём подростков готовят к армейской службе в должности механика-водителя. Эта техника стояла на приколе на стоянке общества. Однако утром машина оказалась припаркованной в витрине одного из магазинов. Как выяснилось, ночью тягач угнал один из жителей Апатитов. Сначала он ездил по лесу, а затем решил наведаться в город. Однако на узких улочках угонщик не справился с управлением. Теперь мужчина отправится под суд, ему может грозить до двух лет лишения свободы.

- В городе Апатиты неизвестный мужчина 1988 года рождения проник на автостоянку ДОСААФ и угнал оттуда транспортное средство на гусеничном ходу, - комментирует Никита Половнев, старший референт отдела информации и общественных связей УМВД России по Мурманской области. - Немного покатавшись по лесу, он приехал в город Апатиты, где совершил столкновение с машиной марки «Дэу Нексия» в одном из дворов. После этого он скрылся с места преступления и въехал в магазин, проникнув в образовавшийся проём, он украл оттуда бутылку водки. Угонщик был задержан сотрудниками ГИБДД. В настоящее время проводится процессуальная проверка.

Эта новость разлеталась по всему миру. Даже в туманном Альбионе узнали, что в Апатитах по улицам разъезжают танки. В итоге разработчики игр «Форд оф танкс» взяли этот сюжет на вооружение и быстро запустили в работу новый игровой элемент под названием «Протаранить магазин - взять хлебушка».

Тем временем Минобороны выложил в «Ютуб» видео посвященное боевой деятельности Северного флота. В 2017 году военными СФ было проведено 321 учение, выполнено 213 ракетных стрельб, что на треть превышает показатели 2016 года.

Не успел начаться год, как северяне смогли убедиться в мощности нашего оружия воочию. Над акваторией Баренцева моря и Кольским полуостровом пролетели корабельные истребители палубной авиации. Лётчики на практике отрабатывали тактические приёмы воздушного боя, предназначенные для перехвата и поражения пилотируемых и беспилотных средств, демонстрировали технику фигур высшего пилотажа.

А ещё в ряды Северного флота приняли «Илью Муромца» - не сказочного богатыря, а дизель- лектрический ледокол.

Одним словом, Северный флот кругом молодец, главное теперь, чтобы учения в Баренцевом море не помешали мойвенной путине, которая скоро начнётся у наших рыбаков. А расскажет об этом наш гость - Владимир Григорьев, председатель правления Союза рыбопромышленников Севера.

Массовый праздник, который можно организовать без согласования с местными властями, - это встреча первого после полярной ночи рассвета. В этом году с первыми лучами солнца поздоровались не только мурманчане, но и многочисленные гости нашего края.

Около тысячи солнцелюбов собрались на самом высоком месте города Мурманска - Солнечной горке. Здесь мурманчане и гости из далёких стран встретили свой первый рассвет, а это значит, что долгий период полярных ночей позади.

Акция «Первый рассвет» стартовала в Мурманске в 2007 году. И с тех пор ежегодно горожане и гости из области, других городов России и даже стран встречают солнце вместе. Для гостьи из Таиланда, например, где большую часть года жарит светило, радость северян получасовому восходу в диковинку.

- Я слышала, что вашем городе празднуют появление солнца, для меня это интересно, потому что я из той страны, где солнце светит каждый день, - говорит Пойана Симантара, туристка. - Меня это удивляет, я хочу увидеть как вы отмечаете это событие.

Всем энтузиастам, которые пришли встретить первый рассвет, по традиции вручили памятные значки. В ожидании появления солнца люди согревались чаем, пели песни и плясали.

Солнце появилось над горизонтом вовремя - в 12.39. Ясная погода и чистое небо позволили увидеть его первые лучи и приветствовать их стихотворными произведениями.

Участники акции оставались на сопке ещё долгое время, делясь впечатлениями от увиденного.

Новый год принёс много нововведений. Например, премьер-министр Дмитрий Медведев запретил выбрасывать окурки из окон машин. В России узаконена телемедицина С 1 января 2018 года каждый заболевший сможет получить консультацию врача при помощи вебкамеры.

Но гаджеты и новые способы коммуникации всё равно не заменят живого общения пациента с доктором. В Мурманск уже в четвертый раз к детям, страдающим детским церебральный параличом, приехали доктора из Тулы.

Мурманские конькобежцы Ангелина Голикова и Павел Кулижников принесли медали в копилку сборной на Чемпионате Европы. Домой наши спортсмены приедут только когда растает снег, так как они сейчас готовятся к Зимней Олимпиаде.

В Заполярье развивается новый вид активного отдыха - сноукаякинг. Кадры с одной из тренировок прислал нам «мобильный репортёр», житель Мончегорска Геннадий Чесноков. Сноукаякинг - это скоростной спуск с подготовленной трассы на каяках. На них летом спортсмены сплавляются по рекам и преодолевают пороги. Как и в воде, маневрировать на снегу помогают вёсла. Особенность трассы для сноукаяинга - наличие отбойников по краям трассы. Они нужны, чтобы спортсмена не выкидывало с накатанного снега. Однако, даже их наличие не гарантирует аварийной ситуации, как можно убедиться по нашим кадрам. Сноукаякингом в Мончегорске занимается немногочисленная команда активистов. Экстремалы рассказывают, что всегда рады видеть в своих рядах поклонников активных видов отдыха.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! Журналистам на этой неделе провели экскурсию по главной культурной стройплощадке региона – драматическому театру.