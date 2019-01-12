ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Новый год встречают везде, но по-разномуМурманск попал на четвёртое мест в топе-5 морских портов РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.19 20:30

ИТОГИ: Новый год пришёл, или Герои, которые оказались за рамками новогодних праздничных дней

В эфире первый в новом году выпуск итогов на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. Какие происшествия были зафиксированы в дни долгих новогодних каникул. Чем запомнилась первая короткая рабочая неделя и что несёт нам наступивший 2019 год - ждём в нашей студии гостей, смотрим сюжеты корреспондентов нашей редакции.

По статистике ВЦИОМ более 80% россиян встретили этот новый год у телевизоров дома, так что новость о трагедии в Магнитогорске настигла нас буквально под ёлкой. Напомню, что в Мурманске в прошлом годы мы так же переживали последствия взрыва бытового газа в жилом доме. К счастью в дни этих каникул таких случаев в Заполярье зафиксировано не было. А вот пожары, ДТП и сходы лавин нас не миновали. Всего за первые сутки 2019 года пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали  9 возгораний. Кроме того, спасатели 7 раз ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены три человека. Также во время новогодних каникул из-за схода снежной лавины на горе Кукисвумчорр погибла туристка из Санкт- Петербурга.

Буквально через минуту в нашей студии появятся представители Управления ГОЧС и пожарной безопасности для того, чтобы подвести итоги своего дежурства в праздничные дни, а прямо сейчас давайте вспомним самые яркие события череды новогодних праздников...

Моя коллега Эллина Ким сегодня не появится в студии, так как  она отправилась вместе с мурманчанами встречать солнце. Скажу по секрету, что в редакции заранее узнали прогноз погоды на этот день и были уверены, что светило 11 декабря над горизонтом мы не увидим из-за туч, поэтому прихватили с собой на солнечную горку оранжевых апельсинов - символ телекомпании, который, мы надеемся, поможет создать оранжевое настроение у участников акции «Первый рассвет».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика46% предпринимателей считают, что местные чиновники постоянно создают преграды для бизнеса
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Ирина
12.01.19 21:26
Всё верно про снег и кашу!!! На тротуарах очень скользко, дворники сегодня не вышли на уборку территории.
Комментарий к новости:Мурманск тихо укрывается пушистым снежным одеялом
Инна
12.01.19 17:09
Добрый день ! На лестничной площадке лежал строительный мусор соседей. И кто то его поджег. Случился пожар. Вызывали МЧС. У меня вопрос - кто должен устранить последствия пожара? УК , соседи ? ***
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Игорь В.
12.01.19 08:53
Такое путешествие займёт несколько месяцев, затраты большие. А откуда такие шальные деньги на этот экстрим?
Комментарий к новости:Три смельчака хотят покорить побережье Арктики
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире00:55«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)01:30«Медленное ТВ-Камин».07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжается рост цен на продукты питания-PRO ВалютуРеальный эффективный курс рубля за 2018 год упал на 6,9%-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыС 1 января 2019 года начал действовать ряд региональных законов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 89 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика