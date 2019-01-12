ИТОГИ: Новый год пришёл, или Герои, которые оказались за рамками новогодних праздничных дней

В эфире первый в новом году выпуск итогов на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. Какие происшествия были зафиксированы в дни долгих новогодних каникул. Чем запомнилась первая короткая рабочая неделя и что несёт нам наступивший 2019 год - ждём в нашей студии гостей, смотрим сюжеты корреспондентов нашей редакции.

По статистике ВЦИОМ более 80% россиян встретили этот новый год у телевизоров дома, так что новость о трагедии в Магнитогорске настигла нас буквально под ёлкой. Напомню, что в Мурманске в прошлом годы мы так же переживали последствия взрыва бытового газа в жилом доме. К счастью в дни этих каникул таких случаев в Заполярье зафиксировано не было. А вот пожары, ДТП и сходы лавин нас не миновали. Всего за первые сутки 2019 года пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали 9 возгораний. Кроме того, спасатели 7 раз ликвидировали последствия дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены три человека. Также во время новогодних каникул из-за схода снежной лавины на горе Кукисвумчорр погибла туристка из Санкт- Петербурга.

Буквально через минуту в нашей студии появятся представители Управления ГОЧС и пожарной безопасности для того, чтобы подвести итоги своего дежурства в праздничные дни, а прямо сейчас давайте вспомним самые яркие события череды новогодних праздников...

Моя коллега Эллина Ким сегодня не появится в студии, так как она отправилась вместе с мурманчанами встречать солнце. Скажу по секрету, что в редакции заранее узнали прогноз погоды на этот день и были уверены, что светило 11 декабря над горизонтом мы не увидим из-за туч, поэтому прихватили с собой на солнечную горку оранжевых апельсинов - символ телекомпании, который, мы надеемся, поможет создать оранжевое настроение у участников акции «Первый рассвет».