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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.01.22 20:30

ИТОГИ: «Омикрон» наступает, или Сюжеты-страдания из жизни северян

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии Александра Ретунская.

Кто такой SMMщик и где в Мурманске учат на блогеров? Когда машины с двигателями внутреннего сгорания уступят место электромобилям? Сегодня гостями нашей студии станут Татьяна Пучкова, специалист по социальным сетям Центра управления регионом, Анастасия Карева, директор проекта «Академии телевидения» и Юрий Сергеев, консультант АНО «Беллона» в Мурманске.

Итак, обо всем по порядку.

Количество заболеваний коронавирусом в Мурманской области за минувшую неделю увеличилось на 58,5%. Такие данные озвучил главный санитарный врач региона. В связи с этим оперштаб обнародовал новые решения по борьбе с распространением «омикрона».

Завершилась многолетняя эпопея со зданием по адресу: г.Мурманск, Щербакова, 9 - бывшим помещением банного комплекса «Громада». Стало известно, что эту недвижимость продали ООО «Фикс Прайс Центральный». Там планируется открыть отель, спа-салон и несколько магазинов.

Обновление автобусного и троллейбусного парка Мурманска продолжается. На выделенные субсидии удалось не просто приобрести новый транспорт, но и перевыполнить установленный правительством региона план. Губернатор Андрей Чибис прибыл в депо, чтобы лично посмотреть на новые автобусы и троллейбусы, которые уже курсируют по дорогам Мурманска и Североморска.

В Мурманске перед судом предстанут участники организованной группы, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Они торговали запрещенными веществами через интернет-магазин в одном из мессенджеров.

В Мурманске на улице Павлова, при демонтаже здания на проезжую часть обвалился фрагмент стены. Сообщений о пострадавших в экстренные ведомства не поступало, однако, строительный мусор заблокировал проезд автомобилям, была доступна только одна полоса дороги, что создало трудности для автотранспорта. По словам очевидцев, рабочие довольно быстро справились с последствиями обрушения, однако, ЧП всё равно затеривалась прокуратура. Ведомство проверит исполнение требований градостроительного законодательства при производстве работ. По результатам будут приняты меры реагирования.

Дом, в котором живут северяне, по адресу: г.Мурманск, Арктический переулок, 4 буквально разваливается по частям. Одна из его жительниц решила обратиться со своей бедой к губернатору Мурманской области Андрею Чибису и рассказала об этой проблеме на плановом приёме граждан...

А вот ещё одна зарисовка из жизни мурманчан. Опасное соседство пугает жильцов дома по улице Лобова. Мужчина с психическим отклонением не даёт спокойно жить соседям. Его выходки не просто приводят в ужас, но и могут стать смертельными для всех.

Многолетнюю борьбу за комфортную жизнь продолжает и семья Хвостовых из Молочного. Они вынуждены выживать в аварийном доме. Об этой ситуации мы уже рассказывали в 2019 году. Времени прошло немало, но ситуация лучше не стала, помимо этого, пришла ещё одна беда...

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