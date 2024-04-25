В Мурманской области Всероссийский субботник перенесли из-за непогодыЖителей Мурманской области приглашают написать международный «Диктант Победы»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.04.24 19:30

Итоги опроса: День Победы - для русской души святой день

Немного времени остаётся до памятной даты – День Победы. Как мурманчане отмечают этот праздник? Какие традиции военных лет чтят до сих пор? Ответы на эти вопросы попытались получить студенты Мурманского арктического университета.

Михаил Сиренко, корреспондент, студент 2 курса кафедры журналистики МАУ: «Совсем скоро состоится празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому сегодня мы спросим у мурманчан, как они проводят этот день».

— Я в Кандалакше живу, так что на День Победы, если будет парад, то идём на парад. Или на кладбище - к мемориалу.

– Расскажите, как вы проводите этот день? Как вы его празднуете?

- Мы с семьёй ходим на акцию «Бессмертный полк». У нас сделаны специальные фотографии. А потом дома сидим, отмечаем.

- А трансляцию парада вы смотрите?

- Да, по телевизору смотрим, московский.

- Как вы относитесь к празднику 9 Мая?

- Я прекрасно к нему отношусь.

- Как вы его проводите?

- Смотрю, во-первых, парад московский, мне очень нравится.

- Собираемся всей семьёй, вспоминаем наших родственников, которые погибли на войне. Грустный, конечно, праздник, с одной стороны, а с другой стороны, вроде бы, и весёлый, хороший, отличный праздник. Душевный очень.

- Каждый год встречаете парад?

- Каждый год. Это святое, это для русского человека, для русской души свято. Свято!

- А как вы его празднуете?

- Я, например, благодарю Бога за то, что он освободил нашу страну и дал мир.

- А как вы относитесь к празднику?

- Положительно. Это радость! Вы представляете, что было на земле? И вдруг, свобода!

– Вы празднуете День Победы?

- Конечно.

- А как вы его празднуете?

- Выхожу на демонстрацию в город. Я живу в Питере. У нас на любом месте, где метро, у нас поют песни, играют, мы по площади ходим, там у нас оркестр играет. Очень хорошо у нас на Неве. Мы на корабле плаваем по Неве. Это очень здорово.

– Ну, и как все, смотрим парад по утрам, потом идём на салют вечером, смотрим фильмы про Великую Отечественную войну.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
Комментарий к новости:«Наука побеждать»: стартовала первая тематическая смена по самбо
Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
-Правовая консультация (18+)Законны ли проверки на полиграфе при трудоустройстве – комментарий юриста «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Стоит ли уходить в отпуск в мае? Ответ знает юрист hh.ru-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 20 копеек, доллар потерял 37 копеек-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 25 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика