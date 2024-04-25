Итоги опроса: День Победы - для русской души святой день

Немного времени остаётся до памятной даты – День Победы. Как мурманчане отмечают этот праздник? Какие традиции военных лет чтят до сих пор? Ответы на эти вопросы попытались получить студенты Мурманского арктического университета.

Михаил Сиренко, корреспондент, студент 2 курса кафедры журналистики МАУ: «Совсем скоро состоится празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне, поэтому сегодня мы спросим у мурманчан, как они проводят этот день».

— Я в Кандалакше живу, так что на День Победы, если будет парад, то идём на парад. Или на кладбище - к мемориалу.

– Расскажите, как вы проводите этот день? Как вы его празднуете?

- Мы с семьёй ходим на акцию «Бессмертный полк». У нас сделаны специальные фотографии. А потом дома сидим, отмечаем.

- А трансляцию парада вы смотрите?

- Да, по телевизору смотрим, московский.

- Как вы относитесь к празднику 9 Мая?

- Я прекрасно к нему отношусь.

- Как вы его проводите?

- Смотрю, во-первых, парад московский, мне очень нравится.

- Собираемся всей семьёй, вспоминаем наших родственников, которые погибли на войне. Грустный, конечно, праздник, с одной стороны, а с другой стороны, вроде бы, и весёлый, хороший, отличный праздник. Душевный очень.

- Каждый год встречаете парад?

- Каждый год. Это святое, это для русского человека, для русской души свято. Свято!

- А как вы его празднуете?

- Я, например, благодарю Бога за то, что он освободил нашу страну и дал мир.

- А как вы относитесь к празднику?

- Положительно. Это радость! Вы представляете, что было на земле? И вдруг, свобода!

– Вы празднуете День Победы?

- Конечно.

- А как вы его празднуете?

- Выхожу на демонстрацию в город. Я живу в Питере. У нас на любом месте, где метро, у нас поют песни, играют, мы по площади ходим, там у нас оркестр играет. Очень хорошо у нас на Неве. Мы на корабле плаваем по Неве. Это очень здорово.

– Ну, и как все, смотрим парад по утрам, потом идём на салют вечером, смотрим фильмы про Великую Отечественную войну.