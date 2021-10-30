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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.10.21 20:30

ИТОГИ: Осень и коронавирус формируют повестку событий недели

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Последняя рабочая перед режимом антиковидных «выходных» дней. Малый и средний бизнес снова вынужден перестраиваться.

Сфера здоровья – в 4-й детской поликлинике высадился десант врачей. С Александром Давыденковым, главным онкологом Мурманской области, и Викторией Качан, заведующей гинекологическим отделением областной клинической больницы, поговорим о женском здоровье и риске возникновения рака молочной железы.

Ответить на сложный вопрос, как помочь людям с ограниченными возможностями здоровья ориентироваться в современном мире полным опасностей, сегодня нам помогут гости студии Татьяна Абрамова и Елена Степанская, которые расскажут о своём волонтёрском проекте.

Нерабочие дни начнутся в регионе с 30 ноября. При этом открытыми для посетителей останутся места общественного питания. Речь идёт не только о еде навынос. Перекусить можно будет в кафе или ресторане, но только при наличии QR-кода.

«Зелёный коридор» открылся для пожилых жителей столицы Заполярья в диагностическом центре Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина. Теперь у северян возраста 65+ появится возможность пройти вакцинацию без длинных очередей и столпотворений в коридоре.

Помимо известной команды КВН, состоящей из одного человека, Алакуртти примечательно своей амбулаторией и военными. Губернатор Мурманской области посетил село с рабочим визитом. В осмотре строящихся объектов принял участие и командующий Северным флотом.

В рамках празднования 77-й годовщины Петсамо-Киркенесскойоперации в Печенге состоялась акция по популяризации военной службы.

Федор Конюхов заложил рябиновый сад в честь Кольских святых. Саженцы для него передал в дар митрополит Мурманский Митрофан.

Тяжелобольные дети из Заполярья смогли попасть на консультацию к лучшим врачам из федерального центра. Около 300 маленьких пациентов осмотрела делегация высококлассных докторов на базе четвертой Мурманской городской детской поликлиники в рамках программы «Область здоровья».

Новые современные мастерские в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота помогут студентам рабочих профессий освоить востребованные специальности. Уже сейчас выпускников образовательного учреждения готовы принять десятки предприятий Мурманска и региона.

Юных спортсменов с кубками и медалями безжалостно выгнали на улицу. В роли антигероя предстал депутат мурманского горсовета Кириллов.

Сотрудники ФСБ в Кандалакше пресекли деятельность террориста запрещенной в России организации «Исламское государство». По информации ведомства, он планировал взрывы на военных объектах региона.

При задержании и по адресам проживания у нарушителя закона обнаружены и изъяты: готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления, холодное и огнестрельное оружие, боеприпасы различного калибра, а также средства конспиративной связи.

При задержании подозреваемый оказал сопротивление и был уничтожен. Пострадавших среди гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов нет.

В Заполярье зима постепенно вступает в свои права: на улице становится всё темнее и холоднее. Схватывается ледком и вода на Семёновском озере, образуя на вид прочную, но на самом деле невероятно хрупкую и опасную для жизни человека кромку. Как избежать несчастного случая, какие правила поведения на тонком льду необходимо знать каждому, рассказали сотрудники МЧС по Мурманской области: Елена Степанская, ведущий специалист Центра противопожарной пропаганды Управления ГОЧС и ПБ Мурманской области, и Татьяна Абрамова, начальник Центра противопожарной пропаганды ГУ МЧС по Мурманской области.

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Последние комментарии

макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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Евгений
24.10.21 01:09
Негодяй - отмажется! Кому надо, даст в лапу. Увидите! Веллер вместе с Сысоевым продали новейший кинотеатр "Атлантика" в Мурманске в частные руки, а деньги наверно в свой карман положили? Ужас!
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22.10.21 16:39
Здравствуйте, мурманчане. Пишу от себя и депутата Мурманской областной Думы, члены парии "Единая Россия" Белошеева М. В. Заявляем Вам, мурманчане, со слов Алексея Борисовича, "что то данная информация
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