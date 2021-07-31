ИТОГИ: От Дня ВМФ и сохранения памяти героев Заполярья до «Гектара Арктики» и долгой любви к сизокрылым голубям

Здравствуйте! В студии – Александра Ретунская. Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Происшествия недели, интересные люди и захватывающие дух приключения - сегодня в выпуске всё, кроме политики.

Как получить арктический гектар расскажет министр имущественных отношений Виктория Минкина, а о друзьях наших меньших поговорим с председателем комитета по ветеринарии Алексеем Касаткиным.