ИТОГИ: От первых лесных пожаров до силового экстрима на берегу Баренцева моря

Вы смотрите программу «Итоги», в которой мы расскажем о самых заметных событиях минувшей недели. В студии – Артём Кузмин. Здравствуйте!

В Мурманской области на минувшей неделе тушили крупный лесной пожар. Возгорание произошло на границе Ковдорского и Кольского районов. По предварительным данным, причиной стал непотушенный костёр.

Государственная Дума приняла во втором чтении изменения в закон о прибрежном лове. Об этом на своей странице в соцсети на минувшей неделе сообщил глава региона Андрей Чибис.

Наступило лето, а значит и пора больших ремонтов. Управляющая компания «Севжилсервис» уже начала работу по обновлению кровель МКД.

Всероссийскую перепись населения перенесут на осень. Делается это для того, чтобы избежать совпадения мероприятия со сроками избирательной компании в Госдуму. Поручение о переносе переписи дал Президент России Владимир Путин.

В Мурманск приехали участники велоэкспедиции «РоссиЯ». Путешественники встретились со школьниками в центре «Лапландия», а также побеседовали с чиновниками областного правительства.

С начала сезона работы мурманского «Велобайка» число поездок превысило 5 тысяч. Напомним, что в этом году городской прокат велосипедов открылся с 1 мая. Пользователи уже приобрели более 2 тысяч абонементов на сутки, месяц и весь сезон. Сейчас число поездок достигает 700 в день и по ожиданиям экспертов, в этом сезоне прокаты вырастут вдвое по сравнению с прошлым годом.

Информационно-просветительская акция «Онкопатруль» прошла на территории Мурманской области. 8 и 9 июня работники судоремонтного предприятия «Нерпа» в Снежногорске смогли пройти обследование на раннее выявление злокачественных образований.

В Териберке появится научная станция «Снежинка-2». Она станет важным звеном в цепи развития науки и образования Мурманской области. В одном из красивейших мест Кольского полуострова построят уникальную международную арктическую станцию, которая сконцентрирует в себе ряд передовых научных направлений. «Снежинка» – круглогодичный и полностью автономный комплекс, создаваемый на базе возобновляемых источников энергии и водородной энергетики, без дизельного топлива. Цель этого проекта – исследования в области природосберегающих технологий жизнеобеспечения, а также систем «умный дом», робототехники, телекоммуникаций, медицины, биотехнологий, новых материалов, решений с искусственным интеллектом. Решение о создании станции было принято на заседании госкомиссии по развитию Арктики. Аналогичный научный пункт появится на севере Ямала.

Компания «Мурманскэнергосбыт» на минувшей неделе впервые организовала конкурс профмастерства. Сотрудники предприятия соревновались за звание лучшего специалиста. Проводились соревнования в строительном колледже имени Момота.

До наступления зимы планируется завершить строительство нового детского сада в Североморске. Многоэтажное здание возводят во флотской столице по улице Восточная в рамках федерального проекта. Согласно срокам, завершить работы нужно до конца года, но строители надеются сделать это на несколько месяцев раньше.

В Мурманске перед судом предстанут участники организованной группы, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков. Полицейские изъяли у них свыше 5,5 кг запрещенных веществ на сумму около 5 миллионов рублей.

Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследование за несанкционированный митинг 1 мая. Традиционное возложение цветов к мемориалу расценивается как незаконное массовое собрание.

13 сильнейших людей мира на берегу Баренцева моря сразились за Кубок мира по силовому экстриму. Это первое подобное состязание, организовать которое удалось за Полярным кругом. В тройке лучших – американский и российские тяжелоатлеты.

Летняя оздоровительная кампания в Мурманске в самом разгаре. Многие школьники отправились в дальние путешествия в другие города, те же, кто не захотел уезжать из Заполярья, отдыхают в городских лагерях. Особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями здоровья.

Пока одни школьники отдыхают в летних оздоровительных лагерях, воспитанникам Нахимовского училища не до веселья - на борту большого десантного корабля «Иван Грен» ребята проходят морскую практику.