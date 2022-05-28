ИТОГИ: От платформы «Северный полюс» до «Шоу на льду» Ильи Авербуха

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

Для школьников старших классов прозвенел последний звонок – у кого-то выпускные экзамены, других ждут беззаботные каникулы. А как проводят лето юные спортсмены? Сегодня в гостях у программы «Итоги» министр спорта Светлана Наумова и президент Федерации художественной гимнастики Наталья Найдёнова.

Илья Авербух и созвездие звёзд фигурного катания посетили Оленегорск, поэтому мы ждем в нашей студии главу администрации Оленегорска Ивана Лебедева – в прошлом директора Ледового дворца и подающего надежды хоккеиста.

Но обо всем по порядку.

На этой неделе ледостойкая платформа «Северный полюс» отправилась на ходовые испытания в Финский залив. В работе задействовано более 150 человек. На ледостойкой платформе «Северный полюс» расположено 16 лабораторий, одновременно на них могут работать более 30 учёных. Единственная в своём роде, она встанет под флаг России в Петербурге в июле. После этого отправится в Мурманск, а в сентябре выйдет в первую экспедицию. Все системы платформы опробуют в действии, проведут проверку ходовых удостоверений по системам связи, локации и навигации, а также проверят работу вспомогательных дизель-генераторов, главного дизеля, обслуживающих систем, вспомогательных котельных установок и основных судовых агрегатов.

Последний звонок прозвенел для выпускников Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. Церемония состоялась на плацу учебного заведения. Особенность праздника стала церемония передачи Знамени Нахимовского училища от нынешних выпускников будущим. Право дать прощальный звонок было предоставлено нахимовцу Алексею Евтюкову. Именно он, как лучший ученик, пять лет назад был удостоен чести дать первый звонок. Этот год исторически важный для Мурманского филиала Нахимовского училища. Уже скоро состоится первый выпуск - стены учреждения покинут 69 воспитанников.

Повезло мурманским школьникам. В среду в столице Заполярья - аккурат в день проведения праздника –распогодилось. Насколько сложно готовиться к ЕГЭ в этом году? Какие предметы в приоритете? Корреспонденты «Арктик-ТВ» спросили об этом у воспитанников 8-й гимназии…

В Мурманске официально открыли мотосезон. Свой пробег по городу байкеры начали с площади у бывшего кинотеатра «Атлантика». В событии приняли участие больше сотни мотоциклистов. Они в составе организованной колонны проехали по центральным улицам города, а завершили пробег у мемориала защитника советского Заполярья. У Алёши байкеры возложили цветы, почтив память погибших во временя Великой Отечественной войны воинов.

Легенды российского футбола посетили Мончегорск. Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Руслан Пименов, Андрей Тихонов побывали в гостях у производственников Кольской ГМК и приняли участие в фестивале «Наша смена»…

«Шоу на льду» Ильи Авербуха состоялось в Оленегорске. Созвездие чемпионов: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Евгения Медведева и многие другие в Ледовом дворце спорта радовали горожан своими яркими выступлениями…

«Штрих-нерв-душа» - необычное название графической выставки, которая открылась в Мурманске. Работы написал признанный художник из Армении Ашот Татевосян…

В Мурманской религиозной организации «Общество сознания Кришны» состоялась традиционная служба Àрати…

Не все герои носят плащи, а вот водолазные костюмы у некоторых имеются. В Гаджиево местные жители организовали операцию по спасению собаки из ледяного плена. Пострадавшим оказалось животное, выбежавшее на озеро Центральное. Местные жители сначала пытались выманить пса сосисками, но он был слишком испуган, под лапами сразу проваливался лёд. Помог спасти собаку один из местных жителей. Облачившись в снаряжение, принесённым другим очевидцем, он смело бросился в воду, используя подручные материалы, вызволил дворняжку из плена. Выбравшись на землю, четырехлапый пленник убежал в неизвестном направлении.