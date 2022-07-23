ИТОГИ: От старта программы «Свой дом в Арктике» до ондатры в Ледовом озере

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. В регионе стартовала программа «Свой дом в Арктике». А насколько реально среднестатистической семье воплотить свою мечту в жизнь, мы узнаем у специалистов. МЧС напоминает, что в Мурманской области нет пляжей, а купание в заполярных водоёмах опасно. Полезные советы отдыхающим даст старший государственный инспектор по маломерным судам Сергей Кочетков.

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

В регионе стартовала программа «Свой дом в Арктике». А насколько реально среднестатистической семье воплотить свою мечту в жизнь, мы узнаем у специалистов.

МЧС напоминает, что в Мурманской области нет пляжей, а купание в заполярных водоёмах опасно. Полезные советы отдыхающим даст старший государственный инспектор по маломерным судам Сергей Кочетков.

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Самая резонансная новость последней недели – старт программы «Свой дом в Арктике». Она предусматривает единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей для многодетных семей и 1 млн рублей для других категорий граждан. С 5 июля в центр содействия жилищному строительству Мурманской области поступило 925 обращений. Подать документы на участие в программе уже можно через МФЦ, что значительно сэкономит ваше время.

Ольга Ярыченко, руководитель Многофункционального центра Мурманской области: «Подаётся заявление. Если есть какие-то проблемы в написание заявления и человеку сложно это сделать самостоятельно, то специалисты МФЦ окажут помощь в его написании. Должен быть обязательно документ, удостоверяющий личность, свидетельство о браке, свидетельство о рождении деток, если есть. Должен обязательно быть предварительный договор на покупку жилого дома либо на строительство жилого дома и документы, подтверждающие, что гражданин относится к той или иной категории, которые определены в этой программе».

А уже с августа подать заявление можно будет не выходя из дома, поскольку услуга будет переведена в электронный вид и доступна на портале электронных услуг Мурманской области.

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