Жители СЗФО рассказали, на что уходит их зарплата, от чего они готовы отказаться, если нет денег и что делают, чтобы увеличить доходБанк России понизил ключевую ставку до 8% годовых
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.07.22 20:30

ИТОГИ: От старта программы «Свой дом в Арктике» до ондатры в Ледовом озере

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская. В регионе стартовала программа «Свой дом в Арктике». А насколько реально среднестатистической семье воплотить свою мечту в жизнь, мы узнаем у специалистов. МЧС напоминает, что в Мурманской области нет пляжей, а купание в заполярных водоёмах опасно. Полезные советы отдыхающим даст старший государственный инспектор по маломерным судам Сергей Кочетков.

Здравствуйте! Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

В регионе стартовала программа «Свой дом в Арктике». А насколько реально среднестатистической семье воплотить свою мечту в жизнь, мы узнаем у специалистов.

МЧС напоминает, что в Мурманской области нет пляжей, а купание в заполярных водоёмах опасно. Полезные советы отдыхающим даст старший государственный инспектор по маломерным судам Сергей Кочетков.

Отказ от бумажных носителей. В чём преимущества этого, расскажут эксперты Росреестра и МФЦ.

Короткое заполярное лето диктует свои условия коммунальщикам. Гостем нашей студии сегодня станет Алена Кузнецова, министр государственного жилищного и строительного надзора.

Готовь сани летом! Иллюстрация к нашему разговору – на этой неделе члены правительства и журналисты проинспектировали ремонт тепловых сетей в Мурманске…

От одежды до еды. Рынок в Белокаменке рядом с одной из масштабных стоек страны работает уже не первый месяц. Что говорят продавцы? Как реагируют люди? И что ждёт рынок в будущем? Об этом нам расскажет Анна Шинкаренко…

Самая резонансная новость последней недели – старт программы «Свой дом в Арктике». Она предусматривает единовременную выплату в размере 1,5 млн рублей для многодетных семей и 1 млн рублей для других категорий граждан. С 5 июля в центр содействия жилищному строительству Мурманской области поступило 925 обращений. Подать документы на участие в программе уже можно через МФЦ, что значительно сэкономит ваше время.

Ольга Ярыченко, руководитель Многофункционального центра Мурманской области: «Подаётся заявление. Если есть какие-то проблемы в написание заявления и человеку сложно это сделать самостоятельно, то специалисты МФЦ окажут помощь в его написании. Должен быть обязательно документ, удостоверяющий личность, свидетельство о браке, свидетельство о рождении деток, если есть. Должен обязательно быть предварительный договор на покупку жилого дома либо на строительство жилого дома и документы, подтверждающие, что гражданин относится к той или иной категории, которые определены в этой программе».

А уже с августа подать заявление можно будет не выходя из дома, поскольку услуга будет переведена в электронный вид и доступна на портале электронных услуг Мурманской области.

Мы постепенно уходим от бумажных носителей и об этом пойдёт разговор с гостями программы «Итоги» Анной Бойко, руководителем Управления Росреестра по Мурманской области  и Алексеем Карлашовым, заместителем руководителя областного МФЦ.

В Дальних Зеленцах учёные биофака МГУ исследовали микроорганизмы, которые уничтожают пластик. Помощь в этой работе оказывали добровольцы Единого волонтёрского центра Мурманской области и проекта «Чистая Арктика».

Путешествие из Мурманска до Владивостока на советском автомобиле. Такое суровое испытание придумал себе блогер Степан Романчев. И стоит отметить, выполнил задуманное.

Жители столицы Заполярья сняли видеоролик, быстро разлетевшийся по Сети. Главным героем стала ондатра, без суеты плавающая в Ледовом озере. На кадрах видно, как зверёк спокойно плавает по водной глади, изредка пугая уток, которых подкармливают горожане. Судя по всему, ондатре не повредила неизвестная белая жидкость, о распространении которой на акватории Ледового ещё недавно говорили в соцсетях. Обеспокоенные ситуацией горожане могут вздохнуть с облегчением.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Состояние ИТ-сектора по итогам второго квартала 2022 по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Людмила
07.07.22 14:20
Добрый день А где пакет документов, как записаться на приём? *** Подробности можно узнать по ссылке: https://xn----7sbhwjb3brd.xn--p1ai/news/murmanskaya-oblast-arktika-16/2022/07/06/nachalsya-prie
Комментарий к новости:С 5 июля северяне смогут подать заявку на участие в программе «Свой дом в Арктике»
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире05:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)05:10«Манекенщица». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО составила 98,4%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 91 копейку, евро укрепилось почти на 65 копеек-PRO Энергетику (18+)20 работников КАЭС удостоены награды «Лидер ПСР» за высокие достижения в области внедрения и развития производственной системы «Росатом» (ПСР)-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 июля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)За «Душу России» - 500 тысяч рублей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика