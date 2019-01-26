День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.01.19 20:30
ИТОГИ: От трагедии на аэродроме до информационной атаки на рыбаков Мурмана
Здравствуйте, время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.
Трагедия на аэродроме дальней авиации в Оленегорске унесла жизни трёх членов экипажа. Мурманчанам разъяснили новый порядок оплаты вывоза мусора. Зоозащитники и полицейские ищут живодера, убившего щенка. Местные рыбаки жалуются на информационную атаку со стороны федеральных телеканалов, мурманские пожарные сняли клип, адресованный Андрею Малахову. А хоккейный клуб «Мурман» продолжает нас радовать новыми победами.
Сегодня в нашей студии мы ждём председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева и сенатора от Мурманской области Игоря Чернышенко…
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-ПолитбарометрПодробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-
Последние комментарии
Кристина
26.01.19 14:38
Здравствуйте,где можно забрать диплом за участие? *** Скорее всего, Вам надо позвонить в редакцию "Вечернего Мурманска". Там подскажут. Телефон приёмной 25-46-77.
Комментарий к новости:«Окно в праздник» - призы нашли победителей
Реалист
24.01.19 10:19
Мурманский депресняк. Больше писать не о чем.
Комментарий к новости:Юные мурманчане планируют осваивать Луну и Марс
наташа
24.01.19 10:12
Здравствуйте,скажите пож-та, кто должен утеплять пол на 1 этаже: собственник или управляющая компания *** Ответить однозначно на Ваш вопрос невозможно, так как, если конструкция полов соответствует
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
-Скоро в эфире12:30«Моя-твоя еда». Кулинарное шоу (6+)13:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиС долгами по зарплате в организациях Заполярья прокуратуре пришлось работать напряжённо весь год-PRO ВалютуК официальному курсу евро и доллар подешевели-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области вновь отстоял в Верховном суде Российской Федерации интересы потребителей региона-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 января-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыМинтруд пожалел родителей, потерявших сына или дочь на производстве
-Нам интересно Ваше мнение11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовал: 361 человек