ИТОГИ: От трагедии на аэродроме до информационной атаки на рыбаков Мурмана

Здравствуйте, время подводить итоги на «Арктик-ТВ». В студии - Александра Ретунская.

Трагедия на аэродроме дальней авиации в Оленегорске унесла жизни трёх членов экипажа. Мурманчанам разъяснили новый порядок оплаты вывоза мусора. Зоозащитники и полицейские ищут живодера, убившего щенка. Местные рыбаки жалуются на информационную атаку со стороны федеральных телеканалов, мурманские пожарные сняли клип, адресованный Андрею Малахову. А хоккейный клуб «Мурман» продолжает нас радовать новыми победами.

Сегодня в нашей студии мы ждём председателя правления Союза рыбопромышленников Севера Владимира Григорьева и сенатора от Мурманской области Игоря Чернышенко…