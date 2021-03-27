ИТОГИ: От трагедии в горах – до «семейного» похода в Арктику

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская. Трагедия в Хибинах, день театра и подготовка к лыжному марафону - обзор самых заметных событий семидневки смотрите в нашем выпуске.

«Когда же наконец актеры смогут справить новоселье?», – спросим у вице-губернатора Владислава Сандурского.

«Семейный» поход под эгидой Северного флота и Русского географического общества – чета Мясниковых - Александр и Виола сегодня станут гостями нашей студии.

Когда генеральный директор болеет за своих – победа обеспечена! О футболе поговорим с Аллой Истоминой, руководителем компании «Мурманэнергосбыт», и Александром Бровковым, капитаном команды.