День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.21 20:30
ИТОГИ: От трагедии в горах – до «семейного» похода в Арктику
Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». В студии – Александра Ретунская. Трагедия в Хибинах, день театра и подготовка к лыжному марафону - обзор самых заметных событий семидневки смотрите в нашем выпуске.
«Когда же наконец актеры смогут справить новоселье?», – спросим у вице-губернатора Владислава Сандурского.
«Семейный» поход под эгидой Северного флота и Русского географического общества – чета Мясниковых - Александр и Виола сегодня станут гостями нашей студии.
Когда генеральный директор болеет за своих – победа обеспечена! О футболе поговорим с Аллой Истоминой, руководителем компании «Мурманэнергосбыт», и Александром Бровковым, капитаном команды.
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Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.03.21 16:01
Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ»! Пишет Вам практикующий филолог и большой специалист в области педагогики Юлия Геннадьевна Бурак (Смирнова). Мне, как практикующему педагогу и ценителю
Николай И.
27.03.21 08:15
Молодцы подводники!
В В Воронцов
27.03.21 03:57
*** Если надо значит, надо, Hадо будет проломим льды... ***
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