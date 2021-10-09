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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.10.21 20:30

ИТОГИ: От учений моряков Северного флота в Арктике до первых побед молодёжного хоккейного клуба «Арктика»

Время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская.

А расширят рамки программы наши гости. Например, Никита Ермаков и Евгений Шмидт, студенты-медики, призывают земляков не заниматься самолечением. Сап во льдах – о хобби, которое переросло в дело, расскажет Александра Низовец, основатель Арктического сап-серфинга.

В Мурманской области, как и по всей стране, начался очередной призыв новобранцев на военную службу. Значительная часть северян, призванных в Вооружённые Силы России этой осенью, останется служить в частях Северного флота.

Боевые корабли и суда арктической группировки Северного флота прибыли к островам Земли Франца-Иосифа. На островах экипажи отработают высадку десанта на побережье и обеспечат погрузку военной и специальной техники на большой десантный корабль. Стоит отметить, что плавание в высоких широтах проходит без ледокольного обеспечения с учётом фактической ледовой обстановки, для её уточнения североморцы используют данные метеорологических спутников и вертолёт Ка-27 ПС, который совершает разведывательные полёты с борта большого противолодочного корабля «Североморск».

35 лет назад в водах Саргассова моря произошла страшная трагедия, унёсшая жизни четверых подводников. Вместе с подводной лодкой К-219 на морское дно опустилось и тело матроса Сергея Преминина. Гаджиевцы почтили память погибших на крейсере траурным митингом.

Непогода приостановила поиски людей, пропавших во время крушения судна «Фаворит» в Белом море в районе села Кашкаранцы. Высота волн в районе бедствия достигает двух метров, а шквалистый ветер и вовсе делает выход маломерных судов в море невозможным. «Фаворит» находится в 100 метрах от берега. Водолазы во время отлива обследуют судно и моторный отсек, где, по предварительным данным, в последний раз видели одного из членов экипажа.

В Мурманском Нахимовском военно-морском училище состоялась церемония посвящения в нахимовцы ребят, зачисленных этим летом. В присутствии командующего Северным флотом Александра Моисеева клятву произнесли 80 первокурсников и ещё несколько учащихся старших курсов. Адмирал поздравил молоды людей со знаменательным событием и пожелал успехов в учёбе, спортивной и творческой деятельностях.

Шокирующие по уровню равнодушия окружающих к событиям, происходящих в одной из квартир жителя Ленинского района Мурманска, где оказались заперты несколько собак, поражают. Животные терпели без выгула, еды и воды больше недели. Не всем из них удалось пережить вынужденную неволю. О том, как и по чьей вине произошло такое несчастье, смотрите в нашем следующем сюжете.

В Умбе рабочие уничтожают лес, они ведут строительные работы на территории нескольких гектаров. По версии очевидцев, здесь строят вертолётную площадку, при том, что под боком функционирует действующий аэропорт.

В ноябре 2020 года между Оленегорском и Мончегорском произошло ДТП, в результате которого погиб молодой человек 1991 года рождения, который ехал на автомобиле ВАЗ. Виновник смертельной аварии, вылетевший на встречную полосу движения, до сих пор не наказан.

У родственников погибшего вызывает недоумение сложившаяся ситуация. Дело в том, что в документах оленегорских инспекторов указано, что авария произошла по вине сидевшего за рулем автомобиля «Geely», установлен и госномер машины, но вот водитель, якобы неизвестен. А уголовное дело  по данному ДТП было заведено лишь в июле 2021 года, спустя 8 месяцев после аварии. При этом родители погибшего не владеют информацией о ходе расследования. Они даже не знают, кто из следователей его ведет

В Мурманске состоялись первые домашние игры нового молодёжного хоккейного клуба «Арктика». На арене Ледового дворца они сразились с приезжими командами за победу в Первенстве Национальной Молодёжной хоккейной лиги. Первая домашняя игра заполярных хоккеистов состоялась с лидером Западной конференции - клубом с большой историей, который называется «Белгород». В серьёзной ледовой схватке, которая на протяжении всей игры держала болельщиков в напряжении, победила молодёжка «Арктики», разгромившая соперников со счётом 5:4.

С 13 по 17 октября в столице Заполярья состоится Международный фестиваль театров кукол стран Баренцева региона. Участниками культурного события станут театры России, Норвегии, Швеции и Финляндии.

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